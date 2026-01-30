Alka Vuica: 'Megadance party oživljava naše evergreene'

Večeras Zagreb ponovno pleše u ritmu devedesetih. Megadance party vraća se u velikom formatu i, barem na jednu večer, briše granicu između koncertne dvorane i plesnog podija, između nekad i sad. Arena Zagreb postaje središte cro-dance nostalgije, mjesto kolektivnog sjećanja na razdoblje u kojem su refreni bili jednostavni, beat neumoljiv, a ples - obavezan.

Višesatni program i impresivna produkcija čine ovo dosad najambicioznije izdanje Megadance partyja. Na pozornici će se izmjenjivati globalne i regionalne zvijezde čiji su hitovi devedesetih definirali pojam dance glazbe: Culture Beat, Haddaway i Rednex kao međunarodna imena koja su osvajala svjetske top-liste te domaći izvođači Senna M, Colonia, ET, Karma, I Bee, Ilan Kabiljo, Minea, Alka Vuica, Feminnem, Tatjana Cameron Tajči i Emilija Kokić.

Produkcija se prostire preko cijele površine dvorane, a pozornica je koncipirana kao središnja 360° platforma, pretvarajući Arenu u golemi plesni podij. Svjetlosni efekti, laserske projekcije i dinamične vizualizacije dodatno uranjaju publiku u spektakl, a ritam i beat svake pjesme podsjećaju na energiju koja je u devedesetima pokretala klubove i diskoteke diljem Europe. Alka Vuica također se veseli publici koja je odrasla uz hitove 90-ih.

- Veselim se atmosferi, susretu s publikom i kolegama s kojima sam tih dana provela mnoge sate zajedno u busovima, klubovima i na turnejama. Puno je sjećanja i emocija. Nažalost, prehlađena sam, liječim se i inhaliram kako bih mogla nastupiti, ali očekujem puno dobre energije i raspoloženja uz raspjevanu publiku. Ja ću, naravno, nastojati biti na visini zadatka uz moje Alkete, koje će 'densati' uz mene - veselo najavljuje Alka, koju pamtimo i po nezgodi na prošlome Megadanceu, kad se spotaknula u crvenim Versace cipelama s platformom. Publiku je tad nasmijala izjavom.

- Joj, ove cipele su grozne - rekla je dok je ustajala, a potom uz pjesmu 'Što mi radiš' dodala: 'Ovo je samo za Versace jer je pukao remenčić na cipelici. Ej, što mi radiš, Versace. Fu*k you, Versace'.

Foto: Megadance party

Alka smatra da su hitovi devedesetih evergreeni:

- Dance se vraća u cijelom svijetu, pa i kod nas. Nakon novog vala to je bio jedini ozbiljan pokret, a iako su bila ratna vremena, sve je to i produkcijski i u bilo kojem pogledu bilo na visokom nivou. Mislim da, bez obzira na pauze koje su neki izvođači imali, njihovi tadašnji hitovi nisu izblijedili. Slušaju ih mnoge generacije i to su sad već evergreeni.

Foto: Stephan Lupino

Alka dodaje kako joj je svaki nastup prilika da se svi zabave, da se publika osjeti kao dio te priče i da se vrati onaj neopisivi duh devedesetih i osjećaj kad glazba stvarno spaja ljude. Priznaje da ima neostvarenih glazbenih želja.

- Naravno da imam neostvarenih želja, inače ne bih više radila. U ovom poslu ostajete zbog želje za stvaranjem i novih ideja. To je stvarno čista ljubav! - kaže Alka te ističe da joj je najbolji savjetnik njezin sin.

Zagreb: Koncert Alke Vuice na Šalati | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za Emiliju Kokić Megadance party nije samo još jedan nastup - to je povratak kući i prilika da ponovno doživi atmosferu devedesetih.

- Jako se veselim nastupati, ali i ponovno vidjeti kolege s kojima smo puno putovali u tom periodu '90-ih, kad je ta glazba bila popularna. Sad je već prošlo dosta godina od tada i naravno da se svi pojedinačno manje-više čujemo i katkad vidimo, ali ovo je jedinstvena prilika da se svi okupimo i mislim da će nam svima biti toplo oko srca kad se vidimo. Radujem se publici jer znam da ćemo se zajedno sjajno zabaviti, podijeliti sreću i energiju, zaplesati i jednostavno uživati - kaže.

Foto: Ratko Mavar

Glazba devedesetih, kako ističe, nikad nije nestala.

- Ideja Megadance partyja i svega što se dogodilo prošli put učinili su to da se na jednome mjestu ponovno okupe svi ti ljudi koji su obilježili jedan glazbeni period za koji i danas postoji velik interes. Zato publika i dolazi u tako velikom broju, pa ispada da se ona vraća na velika vrata, ali ja bih rekla da se ta glazba uvijek nekako 'šuljala', bilo pozadinski ili direktno, cijelo to vrijeme. Zato te pjesme i danas žive iako je prošlo toliko mnogo vremena - smatra pjevačica koju su njeni hitovi, ali i eurovizijski uspjeh, učinili jednom od najprepoznatljivijih figura tog razdoblja.

Foto: Instagram

Publika može očekivati pravu interakciju i povratak energije prošlih vremena.

- Očekujem da se barem približi ono što se događalo na prošlome Megadance partyju: cijela Arena u glas pjeva naše pjesme od početka do kraja. Neka vrsta nostalgije, ali i nevjerojatna radost od pozitivne energije. Od mene mogu očekivati da ću duplo više to vratiti, bit će to vesela interakcija - kaže.

Foto: YouTube/screenshot

Dodaje da joj upravo energija publike daje dodatnu snagu. Iako je postigla velike uspjehe, Emilija i dalje ima neostvarene snove:

- Neostvarena želja mi je album na engleskom za internacionalno tržište...