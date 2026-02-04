Alka Vuica otkrila da se njen sin Arian ženi: Moja šminkerica Dora uskoro postaje moja snaha

Alka Vuica (64) nastupila je u subotu na Megadance partyju u zagrebačkoj Areni, a tim je povodom otkrila i sretne vijesti - da joj se sin Arian (36) ženi.

Ispričala je novosti otkrivši tko je zaslužan za njen izgled.

- Moja Dora Šitum koja inače je šminkerica i na Novoj TV, a uskoro i moja snaha moram se pohvaliti - rekla je Alka za Dnevnik.hr.

Njen sin Arian, kojeg je dobila s bivšim partnerom Vukom Veličkovićem, poznat je i pod umjetničkim imenom Dr. Strapazoot.

U glazbenim je vodama, a uspješan je producent hip-hop i trap glazbe. Glazbu je počeo stvarati kad mu je bilo 16 godina, a kada je drugima pokazivao svoj rad, Baby Dooks mu se javio za učenje. Nakon srednje je studirao u Londonu.

- Faks je bio fenomenalan, a oprema na kojoj sam radio bila je na razini vrhunskih svjetskih studija. Tu zaista mnogo naučiš, ali kao sve u životu, sve je na tebi. London je golemi grad pun ljudi u kojem si potpuno sam koliko god prijatelja imao. To je moje iskustvo, možda je to nekim ljudima super ili nemaju taj dojam. U jednom trenutku odlučio sam se vratiti kući i nije mi nimalo žao. Naprotiv, sretan sam zbog toga što me to dovelo do potpuno nove perspektive i boljih ciljeva - izjavio je svojedobno Arian za Story.

S kolegom Filipom Gežnikom producirao je singl "Blood on My Jeans" na trećem albumu pokojnog repera Juice WRLD-a "Legends Never Die". Prvo posmrtno izdanje tog umjetnika, koji je preminuo 2019. godine, provelo je na Billboardovoj listi Top R&B /Hip-Hop Albums čak 155 tjedana, od čega tri na samom vrhu. Pjesma "Blood on My Jeans" našla se i na listi Hot 100, na kojoj je došla na 12. mjesto.

Osim navedenog, on je jedan od najzaslužnijih za uspon trapa u Hrvatskoj. Alka je još prije otkrila kako je većina pjesama nastala u garaži njihove obiteljske kuće, koju su pretvorili u studio. U njegovom studiju najveće hitove snimili su Kuku$, Hiljson Mandela, Goca R.I.P., Buntaija, Sjena i brojni drugi. Osim toga, u njegovu studiju svoj album snimila je i Ella Dvornik, pod umjetničkim imenom Alterella.