Alka Vuica otkrila: Udvaraju mi se i mlađi muškarci i svašta pišu

Kantautorica i pjevačica Alka Vuica nedavno je gostovala u podcastu Večernjeg lista Show² gdje je, između ostalog, govorila i o svojem ljubavnom statusu. Otkrila je kako joj se udvaraju mlađi muškarci.

- Ja sam prepametna, prelijepa i nitko mi nije ravan - rekla je šaljivo.

- Nedavno sam gledala Jane Fondu koja je rekla: 'Molim, kakav muškarac?! Trebaju mi dobre frendica, putovanja, uopće me to ne zanima'. Muškarci su jako zahtjevni, treba im se puno davati, a ja se nisam zaljubila. Da budem u vezi samo zato da bih bila u vezi, to ne želim - rekla je Vuica te dodala kako uživa u svojoj samoći, ali i da ima puno stvari za napraviti.

Zagreb: Alka Vuica najavila koncert na Šalati | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Moram završiti svoju novu zbirku poezije, autobiografiju, a uskoro mi izlazi i novi album. Uživam u tome što sam solo i što imam vremena za sebe - rekla je Vuica, a na pitanje udvaraju li joj se mlađi muškarci, poručila je: 'Da, udvaraju se i svašta pišu. Ne zanima me to'.

Prisjetila se i koji je naskuplji poklon primila od udvarača ili partnera te otkrila da nikada nije dobivala 'neke skupe poklone'.

- Nisam imala frajere koji su darežljivi, uglavnom su svi bili škrti. Dobro, dobila bih neki šampanjac, lančić, parfemčić, Hermèsovu maramu, a sad da sam se probudila i vidjela Audi A6 s crvenom mašnom ispred vrata, što sam uvijek željela, to nisam nikad doživjela. Takve stvari sam si uvijek sama kupila. Sve sam stekla sama - ispričala je.

Vuica će uskoro proslaviti 40 godina karijere, velikim koncertom 8. lipnja na Šalati.