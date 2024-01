Alka Vuica priznala: 'Vjerujem da me moja prava ljubav čeka'

Nedavno je Alka Vuica (62) ispričala kako se lako zaljubi, ali i kako dosad nije imala baš sreće u ljubavi. Pjevačica je sad priznala i da je iskreno ljubila više puta, piše IN Magazin.

- Mislim da se može voljeti više puta, ali svaki puta je drugačije. Vjerojatno na kraju života znaš tko je najveća ljubav, a znaš otkriti i da si bio u zabludi - rekla je Vuica, a onda je dodala:

- Ja sad sve više sumnjam u neke svoje ljubavi i sklona sam povjerovati da me moja prava ljubav čeka! - zaključila je.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Nedavno je Alka priznala kako nije dosad imala sreće u ljubavi te kako je bilo dana da je puno patila.

- Ja sam zaljubljive prirode. Uvijek mislim da je sve za cijeli život i uvijek sam se zaljubljivala za cijeli život, ali nisam baš bila tako sretna u ljubavi - rekla je.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Inače, pjevačica je ranije priznala kako su joj svi frajeri u koje je bila zaljubljena slomili srce.

- Možda je to bila moja karma, da nemam sretnu ljubav kako bih mogla napisati sve ove pjesme, možda je Bog tako odlučio za mene, možda sam ja kriva, možda sam previše htjela, previše tražila, nemam pojma. Danas s ovim odmakom neke bih stvari sigurno napravila drugačije. Recimo, odmah bi se udala za svoju prvu ljubav iz školskih dana, jednog Porečanina. Dandanas kad ga vidim zatitram. On o tome pojma nema. Oženjen je i ima skoro već i unuke, dobri smo frendovi - rekla je za za IN Magazin.

Podsjetimo, umjetnik Vuk Veličković bio je Alkina velika ljubav, s njim ima sina Ariana s kojim se odlično slaže, a nedavno su zajedno posjetili Pariz.

- Veza između mene i Vuka nije uspjela jer smo bili mladi i stalno razdvojeni. On je živio u Parizu, ja u ratom poharanoj Hrvatskoj. Ipak, Vuk i ja imamo divan odnos. Volim ga i znam da on voli mene jer je otac mog sina - rekla je jednom prilikom.