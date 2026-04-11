Alka Vuica zapela je na granici sa Srbijom: Živjela sam u divnoj zemlji, zvala se Jugoslavija

Ne mogu proći. Ja to nikad u životu nisam doživjela. Mislim, ako su znali što se sprema, trebali su se organizirati. Ovo je prestrašno. Mislim da to nije dobro organizirano u svakom slučaju. Ni Unija, ni sve što se događa, sve je prestrašno. Živjela sam u divnoj zemlji, zvala se Jugoslavija. To je bio red. Red, rad i disciplina, rekla je Alka Vuica.

Pjevačica se našla zaglavljena u velikoj gužvi na graničnom prijelazu između Hrvatske i Srbije, koja je nastala kao posljedica uvođenja novog Sustava ulaska i izlaska (EES). Sustav je u punoj primjeni od 10. travnja ove godine, a zamijenio je ručno pečatiranje putovnica digitalnom registracijom za državljane trećih zemalja.

Iako se nova pravila ne odnose na nju kao državljanku Hrvatske, Vuica je s ostalim putnicima satima čekala u koloni. Na granici ju je slučajno zatekla novinarska ekipa srpske televizije TV Nova, koja je zabilježila njezinu reakciju na zastoje. Podsjetimo, na graničnim prijelazima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom od jutra se stvaraju velike gužve i višesatne kolone.

Novi sustav primjenjuje se na putnike iz zemalja koje nisu članice Europske unije, a koji u schengensko područje ulaze radi kraćeg boravka do 90 dana. Cilj mu je bolja evidencija ulazaka i izlazaka, povećanje sigurnosti te sprječavanje ilegalnih migracija.

Ključna promjena je ukidanje fizičkog pečatiranja putovnica. Umjesto toga, prikupljaju se biometrijski podaci putnika, uključujući fotografiju lica i otiske prstiju. Time se omogućuje preciznije praćenje trajanja boravka, lakše otkrivanje osoba koje su prekoračile dopušteni boravak, kao i brže prepoznavanje krivotvorenih dokumenata.