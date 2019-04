Almira iz 'Plesa sa zvijezdama' plesala sa studentima u kafiću

Jedna od četiri člana žirija u showu 'Ples sa zvijezdama' je Almira Osmanović (60), bivša primabalerina. Otkako se pojavljuje na malim ekranima u novoj ulozi, ljudi joj više prilaze, prenosi Story.

- Drago mi je što sam dio te priče. Inače sam često članica žirija na međunarodnim baletnim i plesnim natjecanjima pa mi nije strano sjediti, gledati, bodovati i kritizirati. Kad se sve to uzme u obzir, kao i moja dugogodišnja baletna kariejra, ovaj posao mogu odraditi vrlo dobro - rekla je Almira.

Njezina obitelj uglavnom ima pozitivne komentare na njezino pojavljivanje u showu. Sviđa im se drukčija dimenzija i vrhunska produkcija, tvrdi Almira.

- Kažu da sam spontana i prirodna, kakva i jesam. Takva sam cijeli život i mislim da mi je to veliki plus. Takva sam bila i dok sam plesala. To je neki moj prirodni privilegij - kaže Almira.

Almira uživa u svom poslu i zapleše kad god joj se ukaže prilika.

- Zar sumnjate? Neki dan sa studentima sam imala prezentaciju na 12. internacionalnom festivalu dramskih akademija u Đakovu. Nakon prezentacije, svi smo završili u jednom kafiću i naravno da je u neko doba krenula glazba i da sam među prvima zaplesala - ispričala je Almira.

Almira je bila ravnateljica zagrebačkog i splitskog HNK. Ipak, u Splitu joj je bilo nešto drugačije nego u Zagrebu.

- Kad sam se susrela s tim karakterom ljudi, pročitala sam im iz pogleda: "Vidi, mala balerinica došla iz Zagreba i ona misli da će nama biti šef". No ubrzo su me prozvali ljutom papričicom. Sva stečena iskustva, sve što mi se događalo tijekom života, proradilo je u meni. Bila je to borba svaki dan, a iz nje sam izašla kao pobjednica. To mi je bio najveći uspjeh u životu - ispričala je Almira koja je u svađi s bivšim ravnateljem splitskog Baleta Dinkom Bogdanićem (69).

- Svima je ta tema postala zanimljiva. Ljudi valjda vole skandalle. Kada je o Dinku i meni riječ, samo ću reći - družba je družba, služba je služba. Posao obavljamo maksimalno profesionalno, i to bi bio početak i karj o našem odnosu. nikad se ne osvrćem na prošlost, okrenem novi list i idem dalje. Tijekom života često se s nekim ljudima družimo intenzivnije. Ponekad ti odnosi ne izdrže, dogode se razmirice i ljudi se raziđu. Nije to ništa neuobičajeno u međuljudskim odnosima - ispričala je.