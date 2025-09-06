Alphaville napravio spektakl, posjetitelj za 24sata: Iznenadilo me što mladi znaju te hitove...

Redovi ispred ulaza, pregled karata, nestrpljiva očekivanja i uzbuđenje, sve je to prethodilo trenutku u kojem je u petak navečer Zagrebački velesajam postao centar synth-pop nostalgije. U Paviljonu 9 tražilo se mjesto više, a publika s uspomenama i ljubavlju prema bezvremenskim hitovima dočekala je Alphaville, jedan od najvažnijih bendova u povijesti elektroničke glazbe.

Vriskovi i pljesak odzvanjali su dvoranom čim su se svjetla prigušila, a bend se pojavio na pozornici. Njemačka synth-pop ikona koncert je otvorila moćnom izvedbom pjesme 'The Jet Set'.

- Vodimo vas na glazbeno putovanje kroz povijest Alphavillea, benda koji je na sceni već 40 godina - rekao je energični frontmen Marian Gold obraćajući se publici nakon prve pjesme. A publika je to itekako znala cijeniti. Od prvog do posljednjeg tona pjevalo se, plesalo i uživalo.

Zagreb: Koncert grupe Alphaville | Foto: Marko Juric/PIXSELL

Prije Alphavillea atmosferu je uspješno zagrijao DJ Krnya, koji je svojim setom dodatno pojačao očekivanja i pripremio teren za vrhunac večeri. Među publikom nije bilo samo onih koji su odrasli uz Alphaville, bilo je i mladih lica.

- Iznenadio sam se kad sam vidio koliki broj ljudi je došao. Stvarno svaka čast. I ono što me posebno iznenadilo, naravno uz stariju publiku, vidio sam i dva dječaka. Nisam vjerovao, ali eto, 'Big in Japan' su došle slušati sve generacije - rekao nam je uz osmijeh jedan od posjetitelja prisjećajući se vremena u kojem je bend tek počinjao.

- Drago mi je vidjeti da ova glazba i dalje živi - kratko je prokomentirala jedna od posjetiteljica uoči nastupa, jasno poručujući ono što su svi nazočni osjećali, da su pjesme Alphavillea nadživjele vrijeme i generacije. Marianu Goldu na pozornici su se pridružili Carsten Brocker (klavijature), Alexandra Merl (gitara i prateći vokali), Jakob Kiersch (bubnjevi) i David Goodes (gitara).

Skupina koja je nekad bila pionir elektroničkog zvuka, osnovana 1982., podsjetila je publiku na snagu sintesajzera i emocije koje proizvodi dobro ispričana glazbena priča. Njihov legendarni album 'Forever Young' iz 1984. ostao je simbol jedne generacije, a istoimena pjesma, nedavno oživljena u suradnji Davida Guette i Ave Max, ponovno se zavrtjela na radijima i plesnim podijima diljem svijeta.

S više od 20 milijuna mjesečnih slušatelja na Spotifyju i više od 1,8 milijardi preslušavanja, Alphaville ne pokazuje znakove usporavanja. Njihov prvi koncert u Hrvatskoj bio je potvrda da glazba, kad je iskrena i snažna, ne poznaje granice, ni one vremenske ni generacijske.

