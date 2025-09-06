Alphaville napravio spektakl, posjetitelj za 24sata: Iznenadilo me što mladi znaju te hitove...

Obavijesti

Njemačka synth-pop ikona u Zagrebu

Piše Luka Safundžić,
Foto: Marko Jurić/PIXSELL

Vriskovi i pljesak odzvanjali su dvoranom čim su se svjetla prigušila, a bend se pojavio na pozornici. Vodimo vas na glazbeno putovanje kroz povijest Alphavillea, benda koji je na sceni već 40 godina, rekao je Gold

Redovi ispred ulaza, pregled karata, nestrpljiva očekivanja i uzbuđenje, sve je to prethodilo trenutku u kojem je u petak navečer Zagrebački velesajam postao centar synth-pop nostalgije. U Paviljonu 9 tražilo se mjesto više, a publika s uspomenama i ljubavlju prema bezvremenskim hitovima dočekala je Alphaville, jedan od najvažnijih bendova u povijesti elektroničke glazbe.

Vriskovi i pljesak odzvanjali su dvoranom čim su se svjetla prigušila, a bend se pojavio na pozornici. Njemačka synth-pop ikona koncert je otvorila moćnom izvedbom pjesme 'The Jet Set'.

- Vodimo vas na glazbeno putovanje kroz povijest Alphavillea, benda koji je na sceni već 40 godina - rekao je energični frontmen Marian Gold obraćajući se publici nakon prve pjesme. A publika je to itekako znala cijeniti. Od prvog do posljednjeg tona pjevalo se, plesalo i uživalo.

Foto: Marko Juric/PIXSELL

Prije Alphavillea atmosferu je uspješno zagrijao DJ Krnya, koji je svojim setom dodatno pojačao očekivanja i pripremio teren za vrhunac večeri. Među publikom nije bilo samo onih koji su odrasli uz Alphaville, bilo je i mladih lica.

- Iznenadio sam se kad sam vidio koliki broj ljudi je došao. Stvarno svaka čast. I ono što me posebno iznenadilo, naravno uz stariju publiku, vidio sam i dva dječaka. Nisam vjerovao, ali eto, 'Big in Japan' su došle slušati sve generacije - rekao nam je uz osmijeh jedan od posjetitelja prisjećajući se vremena u kojem je bend tek počinjao.

Foto: Marko Juric/PIXSELL

- Drago mi je vidjeti da ova glazba i dalje živi - kratko je prokomentirala jedna od posjetiteljica uoči nastupa, jasno poručujući ono što su svi nazočni osjećali, da su pjesme Alphavillea nadživjele vrijeme i generacije. Marianu Goldu na pozornici su se pridružili Carsten Brocker (klavijature), Alexandra Merl (gitara i prateći vokali), Jakob Kiersch (bubnjevi) i David Goodes (gitara).

Foto: Marko Juric/PIXSELL

Skupina koja je nekad bila pionir elektroničkog zvuka, osnovana 1982., podsjetila je publiku na snagu sintesajzera i emocije koje proizvodi dobro ispričana glazbena priča. Njihov legendarni album 'Forever Young' iz 1984. ostao je simbol jedne generacije, a istoimena pjesma, nedavno oživljena u suradnji Davida Guette i Ave Max, ponovno se zavrtjela na radijima i plesnim podijima diljem svijeta.

Foto: Marko Juric/PIXSELL

S više od 20 milijuna mjesečnih slušatelja na Spotifyju i više od 1,8 milijardi preslušavanja, Alphaville ne pokazuje znakove usporavanja. Njihov prvi koncert u Hrvatskoj bio je potvrda da glazba, kad je iskrena i snažna, ne poznaje granice, ni one vremenske ni generacijske.

Foto: Marko Juric/PIXSELL

