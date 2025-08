Amar Bukvić: Ova će me uloga obilježiti kao glumca i čovjeka

Snimanje jednog od najvećeg HRT-ova projekta, igrano-dokumentarnog filma i serije "Dioklecijan" scenarista i redatelja Božidara Domagoja Burića te autora uspješnica poput "Hrvatskih kraljeva", "Republike" i "Doba uskoka", privedeno je kraju. Na posljednjem filmskom setu povijesnog spektakla smještenom u Velikoj Gorici, točnije zemljištu uz poznati Ranch Kurilovec, koje je u svrhu snimanja postalo pravo Rimsko Carstvo, ovih je dana ekipa proslavila završetak snimanja.

Foto: Instagram

Projekt, čije je snimanje počelo prije dvije i pol godine, u konačnici će donijeti film i seriju o jednoj od najslavnijih povijesnih osoba s naših prostora, osebujnom imperatoru koji je od propasti spasio Rimsko Carstvo.

Nekadašnji rimski car u Splitu je podigao slavnu palaču oko 300. godine te u njoj boravio nakon svog povlačenja s prijestolja 305. godine pa sve do smrti 316. godine. Danas je Dioklecijanova palača vrijedan arheološki i povijesno-umjetnički kompleks te je 1979. godine uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

- 'Dioklecijan' je radni naslov igranog filma o caru Dioklecijanu. Glavni dio radnje odvija se 284./285. godine poslije Krista, u vrijeme Dioklecijanova preuzimanja vlasti. U filmu, koji ima nelinearnu pripovjedačku strukturu, dodirujemo i Dioklecijanov progon kršćana 303./304. godine, napose u njegovoj rodnoj Saloni, kao i njegove posljednje dane života u njegovoj veličanstvenoj palači u današnjem Splitu. Riječ je o jednom od najvažnijih rimskih careva uopće te o utemeljitelju drugoga najvećega hrvatskoga grada. Hrvatska je već odavno trebala imati igrani film o njemu - kaže nam Burić, kojemu je snimanje navedenog filma oduvijek bio san.

Raskošna scenografija, mnogobrojne kulise, bogati kostimi koji dočaravaju duh davnih vremena pridonijeli su da ovaj povijesni filmski spektakl izgleda što autentičnije. Snimanje se odvijalo na više lokacija u Hrvatskoj i inozemstvu, projekt je bio iznimno zahtjevan iz više razloga, a izazova mnogo.

Foto: Facebook

- Prije svega zbog toga što iz tog vremena od građevina imamo samo dijelove Dioklecijanove palače. Sve ostalo - rimski Forum, Colosseum, salonitanski forum i arenu, salonitanske ulice, kuriju itd., morali smo doslovno izgraditi. To je, koliko znam, najveći scenografski (zasigurno i kostimografski) pothvat u povijesti hrvatskog filma. Dodatno sam sebi i glumcima zakomplicirao život odlukom da su svi dijalozi, kojih u dvosatnom igranom filmu ima jako puno, na latinskom jeziku. I to ne na onom koji smo učili u školi nego na kolokvijalnom latinskom koji zvuči bitno drukčije od onoga na što smo naviknuli - otkriva Burić. Riječ je dvojnom projektu - u isto vrijeme snimali su igrani film, ali i dokumentarno-igranu seriju.

- Film je klasični igrani film te je mješavina fikcije i povijesnih događaja, a serija u pet nastavaka je više obrazovna i dijelom dokumentarna, uz izjave profesora s najjačih svjetskih sveučilišta, a dijelom ilustrirana igranim scenama. Za sve igrane scene potrošili smo 78 snimajućih dana, a za dokumentarne dijelove otprilike 30. Igrane scene snimali smo manjim dijelom u Splitu i Dalmatinskoj zagori, a većim u studijima i eksternim scenografijama u Zagrebu i neposrednoj okolici. Dokumentarne dijelove smo, osim u Hrvatskoj, snimali prije svega u Rimu, potom u Turskoj te raznim dijelovima Balkana, kao i na Sveučilištima Oxford, Cambridge, Potsdam itd. Film će biti dovršen krajem ove godine ili početkom iduće, a serija ide u emitiranje nakon što prestane prikazivanje filma u kinima - kaže Burić.

Foto: KRISTIJAN MRŠIĆ I DUBRAVKO PRUGOVEČKI

Ulogu Dioklecijana tumači poznati glumac Amar Bukvić, a od poznatih lica, odnosno glumaca, u projektu sudjeluju Nataša Janjić, Krešimir Mikić, Marinko Prga, Dušan Bućan, pjevač TBF-a Mladen Badovinac, Slavko Sobin i drugi.

- Teško je sažeti što se sve događalo u dvije i pol godine ovog apsolutno nevjerojatnog projekta. Ovo je jedan specifični i veliki projekt koji će me sigurno obilježiti kao glumca i čovjeka. Sve, od režije, scenografije, kostima i ostalog, na zavidnoj je, holivudskoj razini. Ono što je specifično je da smo snimali film na izvornom, tradicionalnom latinskom jeziku, baš onom kojim su govorili Rimljani, ne na onom koji se uči u školi. Prvi put sam se susreo s njim. U početku smo oko toga svi bili skeptični, no vidjevši materijale, shvatili smo koliko je to fantastično i kako bi bilo glupo snimati na hrvatskom ili engleskom. Nije bilo lako, no olakotna okolnost je to što se snimanje zbog svoje specifičnosti i financiranja odvijalo u razmacima pa sam imao vremena naučiti tekst za svaki blok i prenijeti značenje svake riječi - govori nam glavni glumac Amar Bukvić. Iako je uživao, i kolegi Dušanu Bućanu uloga vojnika bila je zahtjevna.

Foto: Facebook

- Uživio sam se, moram priznati da mi je nakon dugo vremena došla uloga koja je fora, ali i zahtjevna. Nisam dosad učio latinski. Kad radiš povijesno, pokušaš se uživjeti u to vrijeme, kako su ljudi razmišljali, živjeli. Mislim da su osjećali prema drugima kao i danas, razlika je tehnologija, ali osjećaji isti. Rimski vojnik vrućinu je osjećao kao i danas, pa strah od smrti. Puno stvari u principu je bilo isto. Pogled u zvijezde i vatru, razmišljanje koje imaš ili nemaš, isto nekad i danas. Osjećaj pripadnosti beskonačnom i bezvremenskom. Nije im bilo lako, ali ipak su oni bili profesionalni vojnici. Nije ni nama bilo lako na snimanju, ali oni su, budimo iskreni, bili izdržljiviji od nas, mi smo danas veće pi*ke u usporedbi s njima - podijelio je iskustvo snimanja glumac Bućan, čija je uloga podrazumijevala nošenje teškog vojničkog kostima. Mladen Badovinac, uz manju ulogu u igranom filmu, ima puno značajniju, glavnu ulogu prezentera u dokumentarno-igranoj seriji od pet epizoda.

Foto: KRISTIJAN MRŠIĆ I DUBRAVKO PRUGOVEČKI

- Ja sam ja, imenom i likom, kao neka poveznica sa Splitom i u filmu sam u svrsi tzv. komentatora, naratora koji, katkad na humorističan način, priča među scenama. Jako mi je zabavno bilo sudjelovati u snimanju, ugodno osvježenje sa super ekipom. Dosad sam imao neka sitna gostovanja i sporedne uloge na nekim snimanjima manjih uloga i reklama, no davno nisam imao ovakvu ulogu i moram priznati da sam baš baš uživao - ističe Badovinac. Ulogu u "Dioklecijanu" ima i Slavko Sobin, kojeg se može vidjeti i u najnovijem Netflixovu akcijskom film "Stara garda 2", u kojem glumi uz bok dvjema holivudskim zvijezdama - Charlize Theron i Umu Thurman.