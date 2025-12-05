Obavijesti

očarao žiri

Maja Šuput prije četiri godine hvalila Jakova Jozinovića: 'Ja ovo uopće nisam očekivala...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Youtube/Screenshoot

Jakov je gledateljima postao poznat 2021. godine kada se, kao 16-godišnjak, pojavio u showu "Supertalent" i izveo kultnu pjesmu "Bohemian Rhapsody" grupe Queen

Na društvenim se mrežama ponovno širi snimka nastupa Jakova Jozinovića iz 2021. godine, a posebno se ističu komentari Maje Šuput, koja je tada bila oduševljena njegovim talentom.

Jakov je gledateljima postao poznat te godine kada se, kao 16-godišnjak, pojavio u showu "Supertalent" i izveo kultnu pjesmu "Bohemian Rhapsody" grupe Queen.

“Jakove… Ja ovo uopće nisam očekivala. Ne samo da lijepo pjevaš, nego i način na koji pjevaš, tehnika koju imaš… I moram dodati, bio bi prava tinejdžerska zvijezda. Trebamo nekoga za kim će djevojčice vrištati, a toga nemamo već godinama. Ti si baš takav kandidat”, rekla je tada Maja Šuput.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegov nastup impresionirao je i Martinu Tomčić, koja je naglasila kako je, uz vokalnu sigurnost i sugestivnost, najviše oduševljava Jakovljeva osobnost i karizma.

“Muzički si suveren i sugestivan, sve vezano uz tebe me fascinira. Možda bih najveći naglasak stavila na tvoju osobnost i karizmu. Glas se uvijek može dodatno izgraditi, ali ono što ti nosiš – izgled, stav, način na koji si ušao na pozornicu – to se ne može naučiti”, komentirala je.

Foto: Youtube/Screenshoot

Četveročlani žiri – Davor Bilman, Janko Popović Volarić, Maja i Martina – nagradio ga je s četiri „da“, a Jakov je stigao sve do polufinala.

Danas, nekoliko godina kasnije, Jakov je postao prava glazbena senzacija zahvaljujući viralnim objavama na društvenim mrežama. Njegove emotivne obrade poznatih pjesama osvojile su publiku diljem regije. U posljednjim tjednima rasprodao je niz koncerata u Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, a uskoro kreće i na turneju.

