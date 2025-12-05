Prepuna Arena u glas pjeva sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Saša Matić, u subotu je navečer nastupio u zagrebačkoj Areni pred publikom koja je od prvog do posljednjeg trenutka pjevala svaku pjesmu. Emotivna atmosfera, raskošna produkcija i niz hitova obilježili su koncert koji je potvrdio zašto Matić godinama puni najveće dvorane u regiji.

Koncert je započeo uz ovacije publike čim je Matić izašao na pozornicu. Odmah je bilo jasno da se sprema duga i emotivna noć, jer su već na prvim pjesmama tisuće glasova iz publike pratile svaki stih. Repertoar je bio kombinacija dugogodišnjih hitova i novijih pjesama, a publika je na sve reagirala jednako snažno.

Zagreb: Sasa Matic u Areni odrzao koncert | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Bio sam malo umoran, li kad dođem ovdje i kad je vas ovoliko ispred mene, onda više nema umora. Najbolji ste na svijetu i volim vas puno dragi moji prijatelji. Dobro mi došli večeras - pozdravio je Matić odmah na početku prepunu zagrebačku Arenu.

Atmosfera je odmah na početku koncerta dosegnula vrhunac kada su publiku preplavile emocije, a cijela Arena pretvorila se u zbor koji pjeva bez prestanka.

Prvi gost večeri bio je Jakov Jozinović, mlada zvijezda u usponu, a Saša mu je obećao pokloniti pjesmu.

- Pred svima vama obećavam da će prva Jakovova autorska pjesma biti moj poklon Jakovu. Kad sve prođe, ovih dana ću se pozabaviti time i imaš prvu snimljenu pjesmu, to je moj poklon - rekao je Saša Jakovu ispred publike.

Drugi gost bio je Mirza Selimović.