Obavijesti

Show

Komentari 3
koncert za pamćenje

Prepuna Arena u glas pjeva sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Prepuna Arena u glas pjeva sa Sašom Matićem, on obećao pokloniti pjesmu mladom kolegi
5
Zagreb: Sasa Matic u Areni odrzao koncert | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U zagrebačkoj Areni redaju se najpoznatije balade zbog kojih Matić ima reputaciju jednog od najjačih vokala svoje generacije. Prvi gost bio je Jakov Jozinović, a Saša mu je obećao pokloniti pjesmu

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Saša Matić, u subotu je navečer nastupio u zagrebačkoj Areni pred publikom koja je od prvog do posljednjeg trenutka pjevala svaku pjesmu. Emotivna atmosfera, raskošna produkcija i niz hitova obilježili su koncert koji je potvrdio zašto Matić godinama puni najveće dvorane u regiji.

Koncert je započeo uz ovacije publike čim je Matić izašao na pozornicu. Odmah je bilo jasno da se sprema duga i emotivna noć, jer su već na prvim pjesmama tisuće glasova iz publike pratile svaki stih. Repertoar je bio kombinacija dugogodišnjih hitova i novijih pjesama, a publika je na sve reagirala jednako snažno.

Zagreb: Sasa Matic u Areni odrzao koncert
Zagreb: Sasa Matic u Areni odrzao koncert | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Bio sam malo umoran, li kad dođem ovdje i kad je vas ovoliko ispred mene, onda više nema umora. Najbolji ste na svijetu i volim vas puno dragi moji prijatelji. Dobro mi došli večeras - pozdravio je Matić odmah na početku prepunu zagrebačku Arenu.

Atmosfera je odmah na početku koncerta dosegnula vrhunac kada su publiku preplavile emocije, a cijela Arena pretvorila se u zbor koji pjeva bez prestanka.

METROPOLA GA VOLI Saša Matić rasprodao koncert u Zagrebu dva mjeseca unaprijed: 'Sjetio sam se velikog Olivera'
Saša Matić rasprodao koncert u Zagrebu dva mjeseca unaprijed: 'Sjetio sam se velikog Olivera'

Prvi gost večeri bio je Jakov Jozinović, mlada zvijezda u usponu, a Saša mu je obećao pokloniti pjesmu.

- Pred svima vama obećavam da će prva Jakovova autorska pjesma biti moj poklon Jakovu. Kad sve prođe, ovih dana ću se pozabaviti time i imaš prvu snimljenu pjesmu, to je moj poklon - rekao je Saša Jakovu ispred publike. 

Drugi gost bio je Mirza Selimović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa
OPET ZAVODI

FOTO Nives gletala stan. Nitko nije gledao jel dobra glet masa

Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem je pokazala kako u večernjim satima gleta zidove, stojeći na lojtri u skinny trapericama, dok su joj se u komentarima javili brojni obožavatelji
HRT neće bojkotirati Eurosong zbog Izraela. Objasnili su i zašto
OGLASILI SE

HRT neće bojkotirati Eurosong zbog Izraela. Objasnili su i zašto

Četiri države su nakon jučerašnje odluke da će Izrael ponovno sudjelovati na Eurosongu najavile bojkot tog natjecanja. Hrvatska radiotelevizija neće biti među njima te će sudjelovati na Eurosongu 2026.
Selma, Endrina i Otto u lovu na platinastu karticu: 'Očekujemo jako dobru i zanimljivu borbu'
MASTERCHEF

Selma, Endrina i Otto u lovu na platinastu karticu: 'Očekujemo jako dobru i zanimljivu borbu'

Endrina je žiri osvojila preciznošću, balansiranim teksturama i okusom koji vraća na original, dok je Selma donijela moderan pristup koji je žiri opisao kao 'futuristički i tehnički napredan'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025