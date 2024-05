Amar Bukvić završio u bolnici, a Bojana Gregorić za 24sata kaže: 'On je sada dobro. Ne brinite...'

Sve je u redu s njim, nije bilo ništa strašno, otkrila nam je glumica Bojana Gregorić Vejzović (52) nakon što je podijelila snimke glumca Amara Bukvića (42) s ovratnikom oko vrata. Naime, glumica je zabrinula pratitelje na društvenim mrežama svojim objavama na kojima je pokazala kako je Bukvić bio na infuziji, a već u sljedećoj objavi hodao s ovratnikom oko vrata, a kaže, sve to zbog publike.

Kontaktirali smo i glumca, ali nije bio u mogućnosti razgovarati.

Foto: Instagram

- Naš Amar Bukvić danas dolazi radi svoje, naše publike. Svi smo dobro, ne brinite. Igramo s veseljem, Amar je dobro, sve je okej - poručila je glumica uz objave na svom Instagramu.

Foto: Instagram

Nakon toga objavila je video u kojem glumac pozira u svečanom odijelu bez ovratnika oko vrata.

- Evo i dokazi. Amarče, go, go, go! Glumci su neustrašivi, eto - zaključila je.

Foto: Instagram