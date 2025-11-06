Amazon Prime: Top 10 filmova

Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu najgledanijih filmova diljem svijeta. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, pogledajte što je trenutno najpopularnije na platformi!

Top 10 filmova na Amazon Prime Video (svijet):



1. Our Fault

IMDB: 5.6/10

Romantična drama iz Španjolske prati ponovno okupljanje Noe i Nicka na vjenčanju njihove obitelji. Nakon bolnog prekida, njihovi osjećaji su još uvijek živi, ali prepreke su velike. Hoće li ljubav pobijediti ponos i stare rane? (Španjolska, 2025., Romansa)





2. Play Dirty

IMDB: 6.0/10

Akcijski triler o Parkeru, vještom lopovu koji okuplja tim za veliku pljačku. Da bi uspjeli, moraju nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu. U glavnoj ulozi Mark Wahlberg. (SAD, 2025., Akcija)





3. Culpa Mia

IMDB: 5.6/10

Noah, buntovna tinejdžerica, seli se u luksuznu vilu svog očuha gdje upoznaje svog novog polubrata Nicka. Njihovi snažni karakteri odmah dolaze u sukob, što vodi do nepredvidivih posljedica. (Španjolska, 2023., Drama)





4. Culpa tuya

IMDB: 5.3/10

Nastavak ljubavne priče Noe i Nicka, čija veza biva stavljena na kušnju zbog novih izazova na fakultetu i poslu, ali i obiteljskih tajni koje prijete da ih razdvoje. (Španjolska, 2024., Drama)





5. Maintenance Required

IMDB: 5.2/10

Charlie vodi ženski automehaničarski servis, ali sve se mijenja kad konkurencija otvori radionicu preko puta. Započinje anonimnu online vezu s vlastitim suparnikom, nesvjesna njegovog identiteta. (SAD, 2025., Komedija)





6. Eden

IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 71%

Mračno-komična priča o skupini ljudi koji napuštaju civilizaciju i odlaze na Galapagos u potrazi za smislom života. U glavnim ulogama Jude Law i Ana de Armas. (SAD, 2024., Triler)



7. Invasion

IMDB: 5.6/10

Dvije godine nakon dolaska vanzemaljaca, mlada Moskovljanka postaje meta ljudskih i izvanzemaljskih interesa zbog svojih posebnih moći. Može li ljubav spasiti čovječanstvo? (Rusija, 2020., SF)





8. No Time to Die

IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 83%

James Bond napušta MI6, ali ga prošlost brzo sustiže. Spašavanje znanstvenika vodi ga do misterioznog zlikovca s opasnom tehnologijom. Posljednji film s Danielom Craigom kao Bondom. (UK, 2021., Akcija)





9. Pig

IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 97%

Nicolas Cage u ulozi osamljenog tragača za tartufima koji kreće u potragu za otetom svinjom, suočavajući se s vlastitom prošlošću i gradom kojeg je napustio. (SAD, 2021., Drama)





10. A Working Man

IMDB: 5.7/10, Rotten Tomatoes: 47%

Levon Cade, bivši vojni specijalac, miran život zamjenjuje opasnom misijom kada mora spasiti kćer svog šefa iz kandži trgovaca ljudima. Jason Statham u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Akcija)

Ova lista je savršena za sve koji žele biti u toku s najgledanijim naslovima na Amazon Prime Video! Koji je vaš favorit s popisa?

