Obavijesti

Show

Komentari 0
IMA I IZNENAĐENJA

Amazon Prime: Top 10 filmova

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Amazon Prime: Top 10 filmova
Foto: YouTube

Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Amazon Prime Video diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo vam detaljan pregled 10 najpopularnijih naslova, njihove ocjene i kratke opise – idealno za vašu sljedeću filmsku večer!

Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu najgledanijih filmova diljem svijeta. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, pogledajte što je trenutno najpopularnije na platformi!

Top 10 filmova na Amazon Prime Video (svijet):

1. Our Fault

IMDB: 5.6/10

Romantična drama iz Španjolske prati ponovno okupljanje Noe i Nicka na vjenčanju njihove obitelji. Nakon bolnog prekida, njihovi osjećaji su još uvijek živi, ali prepreke su velike. Hoće li ljubav pobijediti ponos i stare rane? (Španjolska, 2025., Romansa)



2. Play Dirty

IMDB: 6.0/10

Akcijski triler o Parkeru, vještom lopovu koji okuplja tim za veliku pljačku. Da bi uspjeli, moraju nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu. U glavnoj ulozi Mark Wahlberg. (SAD, 2025., Akcija)



3. Culpa Mia

IMDB: 5.6/10

Noah, buntovna tinejdžerica, seli se u luksuznu vilu svog očuha gdje upoznaje svog novog polubrata Nicka. Njihovi snažni karakteri odmah dolaze u sukob, što vodi do nepredvidivih posljedica. (Španjolska, 2023., Drama)



4. Culpa tuya

IMDB: 5.3/10

Nastavak ljubavne priče Noe i Nicka, čija veza biva stavljena na kušnju zbog novih izazova na fakultetu i poslu, ali i obiteljskih tajni koje prijete da ih razdvoje. (Španjolska, 2024., Drama)



5. Maintenance Required

IMDB: 5.2/10

Charlie vodi ženski automehaničarski servis, ali sve se mijenja kad konkurencija otvori radionicu preko puta. Započinje anonimnu online vezu s vlastitim suparnikom, nesvjesna njegovog identiteta. (SAD, 2025., Komedija)



6. Eden

IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 71%

Mračno-komična priča o skupini ljudi koji napuštaju civilizaciju i odlaze na Galapagos u potrazi za smislom života. U glavnim ulogama Jude Law i Ana de Armas. (SAD, 2024., Triler)

7. Invasion

IMDB: 5.6/10

Dvije godine nakon dolaska vanzemaljaca, mlada Moskovljanka postaje meta ljudskih i izvanzemaljskih interesa zbog svojih posebnih moći. Može li ljubav spasiti čovječanstvo? (Rusija, 2020., SF)



8. No Time to Die

IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 83%

James Bond napušta MI6, ali ga prošlost brzo sustiže. Spašavanje znanstvenika vodi ga do misterioznog zlikovca s opasnom tehnologijom. Posljednji film s Danielom Craigom kao Bondom. (UK, 2021., Akcija)



9. Pig

IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 97%

Nicolas Cage u ulozi osamljenog tragača za tartufima koji kreće u potragu za otetom svinjom, suočavajući se s vlastitom prošlošću i gradom kojeg je napustio. (SAD, 2021., Drama)



10. A Working Man

IMDB: 5.7/10, Rotten Tomatoes: 47%

Levon Cade, bivši vojni specijalac, miran život zamjenjuje opasnom misijom kada mora spasiti kćer svog šefa iz kandži trgovaca ljudima. Jason Statham u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Akcija)

Ova lista je savršena za sve koji žele biti u toku s najgledanijim naslovima na Amazon Prime Video! Koji je vaš favorit s popisa?
       

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi
EVO KAKO IZGLEDAJU

FOTO Svi su pričali o njihovom vjenčanju: Dino Bubičić i Ivana Paris danas su neprepoznatljivi

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se prije 15 godina, a brak je potrajao devet godina. Nakon rastave, svatko je krenuo svojim putem, a modeli koji su nekad osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije
FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima
SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka
'POVJERENJE JE NAGRADA'

Aleksandar Stanković zahvalio bolnici nakon operacije, a oni su pokazali kakva mu je bila ruka

Sisačka bolnica u kojoj je operiran poznati voditelj i novinar na svom profilu na društvenoj mreži objavila je tekst u kojemu otkriva kojim ih je riječima posebno motivirao i oduševio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025