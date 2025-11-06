Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Amazon Prime Video diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo vam detaljan pregled 10 najpopularnijih naslova, njihove ocjene i kratke opise – idealno za vašu sljedeću filmsku večer!
Amazon Prime: Top 10 filmova
Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi raznoliku ponudu najgledanijih filmova diljem svijeta. Ako tražite inspiraciju za filmski maraton, pogledajte što je trenutno najpopularnije na platformi!
Top 10 filmova na Amazon Prime Video (svijet):
1. Our Fault
IMDB: 5.6/10
Romantična drama iz Španjolske prati ponovno okupljanje Noe i Nicka na vjenčanju njihove obitelji. Nakon bolnog prekida, njihovi osjećaji su još uvijek živi, ali prepreke su velike. Hoće li ljubav pobijediti ponos i stare rane? (Španjolska, 2025., Romansa)
2. Play Dirty
IMDB: 6.0/10
Akcijski triler o Parkeru, vještom lopovu koji okuplja tim za veliku pljačku. Da bi uspjeli, moraju nadmudriti južnoameričkog diktatora, njujoršku mafiju i najbogatijeg čovjeka na svijetu. U glavnoj ulozi Mark Wahlberg. (SAD, 2025., Akcija)
3. Culpa Mia
IMDB: 5.6/10
Noah, buntovna tinejdžerica, seli se u luksuznu vilu svog očuha gdje upoznaje svog novog polubrata Nicka. Njihovi snažni karakteri odmah dolaze u sukob, što vodi do nepredvidivih posljedica. (Španjolska, 2023., Drama)
4. Culpa tuya
IMDB: 5.3/10
Nastavak ljubavne priče Noe i Nicka, čija veza biva stavljena na kušnju zbog novih izazova na fakultetu i poslu, ali i obiteljskih tajni koje prijete da ih razdvoje. (Španjolska, 2024., Drama)
5. Maintenance Required
IMDB: 5.2/10
Charlie vodi ženski automehaničarski servis, ali sve se mijenja kad konkurencija otvori radionicu preko puta. Započinje anonimnu online vezu s vlastitim suparnikom, nesvjesna njegovog identiteta. (SAD, 2025., Komedija)
6. Eden
IMDB: 6.5/10, Rotten Tomatoes: 71%
Mračno-komična priča o skupini ljudi koji napuštaju civilizaciju i odlaze na Galapagos u potrazi za smislom života. U glavnim ulogama Jude Law i Ana de Armas. (SAD, 2024., Triler)
7. Invasion
IMDB: 5.6/10
Dvije godine nakon dolaska vanzemaljaca, mlada Moskovljanka postaje meta ljudskih i izvanzemaljskih interesa zbog svojih posebnih moći. Može li ljubav spasiti čovječanstvo? (Rusija, 2020., SF)
8. No Time to Die
IMDB: 7.3/10, Rotten Tomatoes: 83%
James Bond napušta MI6, ali ga prošlost brzo sustiže. Spašavanje znanstvenika vodi ga do misterioznog zlikovca s opasnom tehnologijom. Posljednji film s Danielom Craigom kao Bondom. (UK, 2021., Akcija)
9. Pig
IMDB: 6.9/10, Rotten Tomatoes: 97%
Nicolas Cage u ulozi osamljenog tragača za tartufima koji kreće u potragu za otetom svinjom, suočavajući se s vlastitom prošlošću i gradom kojeg je napustio. (SAD, 2021., Drama)
10. A Working Man
IMDB: 5.7/10, Rotten Tomatoes: 47%
Levon Cade, bivši vojni specijalac, miran život zamjenjuje opasnom misijom kada mora spasiti kćer svog šefa iz kandži trgovaca ljudima. Jason Statham u glavnoj ulozi. (SAD, 2025., Akcija)
Ova lista je savršena za sve koji žele biti u toku s najgledanijim naslovima na Amazon Prime Video! Koji je vaš favorit s popisa?
