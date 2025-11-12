Donosimo vam najnoviju top listu 10 najgledanijih serija na Amazon Prime Video diljem svijeta za ovaj tjedan. Otkrijte koje naslove gledatelji ne propuštaju i što biste trebali dodati na svoju listu
Amazon Prime: Top 10 serija
Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji osvajaju svjetsku publiku. Donosimo vam najnoviju listu 10 najgledanijih serija na ovoj popularnoj streaming platformi – možda ćete pronaći inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.
1. Maxton Hall – The World Between Us
IMDB: 7.5/10
Napeta tinejdžerska drama o Ruby i Jamesu čiji se svjetovi sudaraju u elitnoj privatnoj školi nakon što Ruby otkrije opasnu tajnu. (Njemačka, 2024., Drama)
2. Hazbin Hotel
IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 83%
Animirana serija za odrasle o kćeri Lucifera koja otvara hotel za rehabilitaciju demona u Paklu, nudeći im priliku za iskupljenje. (SAD, 2024., Animacija)
3. The Summer I Turned Pretty
IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 91%
Ljetna romantična serija o odrastanju, prvoj ljubavi i bolnim istinama kroz koje prolazi mlada Belly. (SAD, 2022., Romansa)
4. Harlan Coben's Lazarus
IMDB: 6.2/10, Rotten Tomatoes: 48%
Misteriozni triler o muškarcu koji se vraća kući nakon očeva samoubojstva i biva uvučen u niz neriješenih ubojstava. (SAD, 2025., Triler)
5. Gen V
IMDB: 8.1/10, Rotten Tomatoes: 96%
Superherojska serija smještena na jedini američki fakultet za superjunake, gdje studenti testiraju svoje moralne granice. (SAD, 2023., Superheroji)
6. Yo soy Betty la fea
IMDB: 8.1/10
Kultna kolumbijska telenovela o neobičnoj, ali snalažljivoj Betty koja osvaja srca gledatelja diljem svijeta. (Kolumbija, 1999., Romansa)
7. The Terminal List: Dark Wolf
IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 75%
Akcijska serija o mornaričkom specijalcu koji se suočava sa svojim tamnijim stranama dok ulazi u svijet CIA-inih tajnih operacija. (SAD, 2025., Akcija)
8. La Ley del Corazón
IMDB: 8.1/10
Komedija iz Kolumbije o svakodnevnim izazovima odvjetnika i njihovim privatnim životima. (Kolumbija, 2016., Komedija)
9. Two Much with Kajol and Twinkle
IMDB: 4.3/10
Zabavni talk show iz Indije gdje voditeljice Kajol i Twinkle uz goste pružaju dozu humora i životnih lekcija. (Indija, 2025., Talk show)
10. The Girlfriend
IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 87%
Psihološka drama o ženi koja sumnja u pravu namjeru sinove djevojke, balansirajući između paranoje i istine. U glavnoj ulozi Robin Wright. (SAD, 2025., Drama)
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+