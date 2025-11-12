Amazon Prime: Top 10 serija

Amazon Prime Video i ovog tjedna donosi pregršt hitova koji osvajaju svjetsku publiku. Donosimo vam najnoviju listu 10 najgledanijih serija na ovoj popularnoj streaming platformi – možda ćete pronaći inspiraciju za svoj sljedeći serijski maraton.

1. Maxton Hall – The World Between Us

IMDB: 7.5/10

Napeta tinejdžerska drama o Ruby i Jamesu čiji se svjetovi sudaraju u elitnoj privatnoj školi nakon što Ruby otkrije opasnu tajnu. (Njemačka, 2024., Drama)

2. Hazbin Hotel

IMDB: 7.7/10, Rotten Tomatoes: 83%

Animirana serija za odrasle o kćeri Lucifera koja otvara hotel za rehabilitaciju demona u Paklu, nudeći im priliku za iskupljenje. (SAD, 2024., Animacija)

3. The Summer I Turned Pretty

IMDB: 7.4/10, Rotten Tomatoes: 91%

Ljetna romantična serija o odrastanju, prvoj ljubavi i bolnim istinama kroz koje prolazi mlada Belly. (SAD, 2022., Romansa)

4. Harlan Coben's Lazarus

IMDB: 6.2/10, Rotten Tomatoes: 48%

Misteriozni triler o muškarcu koji se vraća kući nakon očeva samoubojstva i biva uvučen u niz neriješenih ubojstava. (SAD, 2025., Triler)

5. Gen V

IMDB: 8.1/10, Rotten Tomatoes: 96%

Superherojska serija smještena na jedini američki fakultet za superjunake, gdje studenti testiraju svoje moralne granice. (SAD, 2023., Superheroji)

6. Yo soy Betty la fea

IMDB: 8.1/10

Kultna kolumbijska telenovela o neobičnoj, ali snalažljivoj Betty koja osvaja srca gledatelja diljem svijeta. (Kolumbija, 1999., Romansa)

7. The Terminal List: Dark Wolf

IMDB: 7.9/10, Rotten Tomatoes: 75%

Akcijska serija o mornaričkom specijalcu koji se suočava sa svojim tamnijim stranama dok ulazi u svijet CIA-inih tajnih operacija. (SAD, 2025., Akcija)

8. La Ley del Corazón

IMDB: 8.1/10

Komedija iz Kolumbije o svakodnevnim izazovima odvjetnika i njihovim privatnim životima. (Kolumbija, 2016., Komedija)

9. Two Much with Kajol and Twinkle

IMDB: 4.3/10

Zabavni talk show iz Indije gdje voditeljice Kajol i Twinkle uz goste pružaju dozu humora i životnih lekcija. (Indija, 2025., Talk show)

10. The Girlfriend

IMDB: 7.2/10, Rotten Tomatoes: 87%

Psihološka drama o ženi koja sumnja u pravu namjeru sinove djevojke, balansirajući između paranoje i istine. U glavnoj ulozi Robin Wright. (SAD, 2025., Drama)