Američka narodna pjevačica i aktivistica Anne Feeney preminula je u 70. godini od posljedica korona virusa, javlja The Guardian. Tužnu vijest potvrdila je i njezina kći Amy Sue Berlin u objavi na Facebooku.

- Srce mi je slomljeno. Imali smo veliku sreću da se dovoljno borila da otvori oči i da nam nekolilo dana da budemo s njom prije nego što je napokon zaključila da je vrijeme da je pustimo - napisala je.

Anne je bila i strastvena aktivistica za radnička i ženska prava. Svoj prvi nastup imala je na skupu protiv rata u Vijetnamu 1969., a potom je 1972. uhićena na Republikanskom nacionalnom kongresu jer se protivila drugoj nominaciji Richarda Nixona za predsjednika.

U osamdesetima je napustila odvjetnički posao, a njezin aktivizam kulminirao je izdavanjem debitantskog albuma 'Look to the Left' 1992.