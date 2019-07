'Američka pita' proslavila 20. rođendan: Gdje su likovi danas?

Jim Levenstein

Jim Levenstein (41) u 'Američkoj piti' utjelovio je štrebera Jasona Biggsa, koji je poput većine svojih vršnjaka bio opsjednut seksom.

Foto: IMDB

Odmah nakon prvog nastavka, dobio je ulogu u još jednoj tinejdžerskoj romantičnoj komediji 'Loser'.

Također je glumio u još nekoliko romantičnih komedija poput 'My Best Friend's Girl' i 'Saving Silverman', a glumi i u popularnoj seriji 'Orange in the New Black'.

Od 2008. je u braku s kolegicom Jenny Mollen (40) s kojom ima dva sina, petogodišnjeg Sida i jednogodišnjeg Lazla.

Alyson Hannigan

Alyson Hannigan (45) u ovoj je komediji utjelovila Michelle, djevojku koja je Jimu davala prijateljske instrukcije o seksu.

Prije uloge u 'Američkoj piti' glumila je u popularnim serijama 'Buffy' i 'Angel'.

Od svih članova glumačke postave čini se da je Alyson najbolje prošla i ima uspješnu glumačku karijeru. Gledali smo je u svim sezonama 'How I Met Your Mother', kao i u brojnim komedijama.

Glumica je od 2003. u sretnom braku s glumcem Alexisom Denisofom (53) kojeg je upoznala na setu serije 'Buffy'. Također imaju dvije kćeri, Satyanu Mariju (10) i Keevu Janne (7).

Seann William Scott

Seann William Scott (42) je u 'Američkoj piti' utjelovio poprilično iritantnog Stiflera, jedinog dečka koji nije bio djevac u svojoj grupi prijatelja.

Foto: Instagram

Kasnije je glumio u komedijama 'Dude, Where's My Car?', 'The Dukes of Hazzard' i 'Goon'.

U međuvremenu se istetovirao i bio vezi s nekoliko manekenki.

Tara Reid

Tara Reid (43) u ovoj je komediji glumila Vicky Lathum. Naime, bila je poznata i prije 'Američke pite' te je glumila u kultnim filmovima poput 'The Big Lebowski' i 'Cruel Intentions'.

Foto: Instagram

I nakon toga zadržala se u glumačkim vodama te se pojavila u nekoliko epizoda humoristične serije 'Scrubs', a vodila je i reality 'Taradise'.

Osim toga, 2011. se natjecala u osmoj sezoni Celebrity Big Brothera u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Eddie Kaye Thomas

Ovaj je glumac u 'Američkoj piti' utjelovio lik Paula Fincha koji je 'naganjao' Stiflerovu mamu Jeanine, za koju su skovali termin MILF.

Foto: PIXSELL, REUTERS

Glumio je u više nastavaka komedije 'Harold i Kumar', a kasnije u sitcomu 'Til Death' i akcijskoj seriji 'Scorpion'.

Thomas Ian Nicholas

Thomas (39) je u komediji glumio Kevina Myersa.

Nakon 'Američke pite' pridružio filmskim franšizama 'Halloween' i 'National Lampoon' te je utjelovio Franka Sinatru u hvaljenom filmu 'Stealing Sinatra'.

Također, prije 11 godina objavio je svoj prvi album 'Without Warning', a jedna od njegovih pjesama se našla na soundtracku povratničkog filma 'Američka pita: Okupljanje' iz 2012.

Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge (57) u komediji je utjelovila Jeanine Stifler. Prva je filmska MILF, a nakon 'Američke pite' nastavila je raditi s kultnom komičarskom grupom The Groundlings.

Foto: Instagram

Pojavila se u komediji 'Plavuši s Harvarda', a bila je jedna od glavnih glumica u humorističnoj seriji '2 Broke Girls'.

Eugene Levy

Eugene Levy (72) u 'Američkoj piti' glumio je Jimovog tatu, a kao glumac etabilirao se u komedijama.

Nastavio je u istom stilu ulogama u filmovima 'Glup i gluplji' i 'The Man'.

Autor je hvaljene humoristične serije 'Schitt's Creek' na kojoj radi i glumi sa sinom Danom.

