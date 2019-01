Američki Gospodin Savršeni je djevac: Još čekam onu pravu

To je samo maleni dio onoga što ja jesam, ne želim da ljudi rade veliku stvar oko toga, rekao je američki Gospodin Savršeni 23. sezone, Colton Underwood (26). Ovo je prvi put da je u reality showu, koji je počeo s emitiranjem 7. siječnja, savršeni djevac.

[video: 1203279 / Američki Gospodin savršeni]

- Mnogi me zbog toga zezaju i govore mi da lažem, ali to je istina. Misle da ne znam ništa o tome, a zapravo su takve osobe najseksualnije i najromantičnije - objasnio je Colton. Za svoju nevinost krivi nogomet. On je bivši igrač američkog nogometa i to mu je oduzimalo puno slobodnog vremena.

Foto: privatni album/promo

- Više sam radio na sebi kao nogometašu, a pravog sebe sam zaboravio. Ali vjerujem da to djevojkama neće smetati. Još čekam onu pravu - rekao je Underwood. Njegova nevinost postala je glavna tema u američkim medijima, a gledatelji se bune da se previše vremena govori o tome.

Foto: privatni album/promo

- Izbrojila sam da su u prvih 40 sekundi emisije spomenuli riječ 'djevac' čak četiri puta - rekla ogorčena gledateljica. Neki su izbrojili da se u prva četiri dana emitiranja nove sezone, riječ 'nevin' spomenuo više od 370 puta. Mnogi su zbog toga odlučili da više neće pratiti emisiju. No, mnogi su primijetili da je produkcija ta koja namjerno gura njegovu nevinost u prvi plan.

Foto: privatni album/promo

- Pa pogledajte samo promo plakat, piše 'što on ima za izgubiti'? Mislim da je ovo poprilično očito i jadno - rekli su ljutiti gledatelji. Colton na Instagramu ima milijun pratitelja.