Ususret nadolazećoj dodjeli zlatnih kipića pažnju američkih medija sve više dobiva i bosanskohercegovački kandidat za Oscara, filmu 'Quo Vadis, Aida?'. Riječ je o filmu Jasmile Žbanić, koji je na užem popisu kandidata u kategoriji 'najbolji strani film'. Redateljica je intervjue dala Hollywood Reporteru i The Playlistu, a Foreign Policy je film usporedio sa Spielbergovim klasikom 'Schindlerova lista'.

POGLEDAJTE TRAILER ZA FILM:

- BiH je veoma mala zemlja koja se i nakon rata bori s teškom situacijom jer su određene stvari pogrešno napravljene. Ne napredujemo, mnogo je političkih borbi, nacionalizma. Tu je i to političko pitanje u kojem Srbi poriču sve ono što se u Bosni događalo tijekom rata. Dakle, tu je i dalje mnogo negativne energije koja na neki način i pozitivne priče poput uspjeha ovog filma zasjeni u jednom trenutku. A bilo je zaista teško sve realizirati i tehnički i financijski. Ovaj film ostvarenje je cijele naše države s obzirom na to da su njeni građani veoma uzbuđeni zbog same činjenice da je otvoren put za osvajanje Oscara - kazala je Žbanić za The Playlist.

Foreign Policy pak piše kako bi za Srebrenicu i cijelu zemlju film eventualnim osvajanjem Oscara mogao ostvariti svojevrsnu katarzu i urezati ovu ljudsku tragediju i strašne zločine u kolektivno sjećanje ljudi, kao što je 'Schindlerova lista' to isto učinila s Auschwitzom.

- Prije desetak godina nisam bila spremna snimiti ovako velik film, ali puno sam o njemu razmišljala. Razgovarala sam s mnogim preživjelima i pomislila kako njihove priče zaslužuju biti snimljene. Tek nakon što sam snimila četiri igrana filma, osjetila sam da sam kao redateljica spremna. Imam iskustva. Osjećala sam se dovoljno sigurno da uđem u ovo. Oko Srebrenice ima toliko lažnih činjenica i lažnih narativa, htjela sam vrlo precizno sve to istražiti jer sve mora biti točno. Svaku sam stvar provjeravala s nekoliko izvora, iako sam bila svjesna da će to biti igrani film. Nisam htjela umanjiti priču pogrešnim činjenicama. U scenama u kojima se pojavljuju povijesne ličnosti - poput Mladića i pukovnika Karremansa, gotovo sam se isključivo služila transkriptima jer nisam mogla izmisliti bolji dijalog. Način na koji se Mladić ponaša, njegove rečenice, to je nezamislivo - ispričala je redateljica za Hollywood Reporter.

Prošlog mjeseca saznalo se da je film ušao u krug od 15 nacionalnih kandidata, od 93 filma koja su prijavljena Akademiji, a službene nominacije bit će objavljene 15. ožujka.

- Mnogi su htjeti iskoristiti ovaj film za svoje političke ciljeve pa smo premijeru organizirali samo za mlade ljude. Nije bilo političara ni VIP gostiju. Htjeli smo mladima pokazati što se dogodilo na ovim prostorima. Oni ni za što nisu krivi i trebaju biti oslobođeni od svega toga, ali trebali biste znati što se dogodilo vašim roditeljima, bakama i djedovima - pojasnila je Žbanić motiv američkim medijima.