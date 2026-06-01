ODLAZAK

Tužna vijest: Umrla je Sejda Bešlić, Halidova supruga

Sejda Bešlić, supruga legendarnog pjevača Halida Bešlića preminula je nakon teške i duge bolesti, piše Dnevni avaz.

Ona je godinama bila velika podrška svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova je ljubavna priča trajala desetljećima i često je isticana kao primjer poštovanja i međusobne podrške u braku. Nakon smrti glazbenika, njeno je zdravstveno stanje bilo narušeno i posljednjih je mjeseci vodila tešku životnu borbu.

Obitelj i prijatelji sada se opraštaju od Sejde, koja će ostati zapamćena po svojoj skromnosti i dostojanstvu te velikoj podršci suprugu tijekom njegove karijere.

Halid je do posljednjeg daha volio svoju Sejdu.

- Jedino nas smrt može razdvojiti - govorio je Halid.

