Tužna vijest: Umrla je Sejda Bešlić, Halidova supruga
Sejda Bešlić, supruga legendarnog pjevača Halida Bešlića preminula je nakon teške i duge bolesti, piše Dnevni avaz.
Ona je godinama bila velika podrška svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova je ljubavna priča trajala desetljećima i često je isticana kao primjer poštovanja i međusobne podrške u braku. Nakon smrti glazbenika, njeno je zdravstveno stanje bilo narušeno i posljednjih je mjeseci vodila tešku životnu borbu.
Obitelj i prijatelji sada se opraštaju od Sejde, koja će ostati zapamćena po svojoj skromnosti i dostojanstvu te velikoj podršci suprugu tijekom njegove karijere.
Halid je do posljednjeg daha volio svoju Sejdu.
- Jedino nas smrt može razdvojiti - govorio je Halid.
