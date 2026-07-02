Obavijesti

Show

Komentari 0
ISPRIČAO SE

Američki reper Lil Wayne nije se pojavio na koncertu, publiku je ostavio bez ikakvog objašnjenja

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Američki reper Lil Wayne nije se pojavio na koncertu, publiku je ostavio bez ikakvog objašnjenja
4
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lil Wayne nije se pojavio na koncertu u američkoj saveznoj državi Maine, a dan kasnije ispričao se fanovima

Admiral

Američki reper, Lil Wayne, nije se pojavio na vlastitom koncertu koji se trebao održati u utorak u Bangoru, u američkoj saveznoj državi Maine te je obožavatelje ostavio razočaranima. Koncert je trebao biti nastavak njegove turneje '20 Years of Carter Classics' koja se nastavlja nakon niza uspješnih koncerata ove godine. 

Dan nakon planiranog koncerta reper se oglasio na Instagramu te se ispričao obožavateljima. 

- Moji fanovi u Maineu, iskreno mi je žao... Koncert je prebačen na 28. srpnja. Molim vas, sačuvajte ulaznice, vrijedit će za novi datum. Bez vas nisam ništa i jedva čekam da se vratim i pružim vam nastup kakav zaslužujete - napisao je te nadodao kako će svi koji su kupili ulaznici dobiti naknadnu obavijest na svoj e-mail. 

U ZATVORU ZBOG PIŠTOLJA Zahvala za podršku u izborima: Trump će pomilovati Lil Waynea
Zahvala za podršku u izborima: Trump će pomilovati Lil Waynea

U utorak navečer, nakon što je 2 Chainz završio svoj nastup kao predgrupa, publika je dugo čekala glavnu zvijezdu, no oko 23 sata posjetiteljima je priopćeno kako je koncert otkazan te da se Lil Wayne neće pojaviti, ali službenog objašnjenja nije bilo.

Pixsell
Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

 

- Došli smo zbog Lil Waynea i 2 Chainza, a ovo je bilo najgore iskustvo. Vozili smo više od šest sati da bismo stigli ovamo - izjavila je posjetiteljica za lokalnu postaju WABI.

- Platili smo da vidimo Lil Waynea. Najmanje što je mogao napraviti jest izaći na minutu i ispričati se. Samo reći: 'Ljudi, žao mi je, ne osjećam se dobro, malo sam bolestan' - nadodala je posjetiteljica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled
VELIKO SLAVLJE

FOTO Petra Dugandžić slavi 50. rođendan: Ljubi 26 godina mlađeg i promijenila je izgled

Petra Dugandžić je posljednjih godina često privlačila pažnju zbog svoje ljubavne priče s nigerijskim nogometašem Makom Nobleom, koji je od nje mlađi 26 godina. Nedavno je otkrila da je promijenila izgled, a danas slavi 50. rođendan. Pogledajte kako se mijenjala.
Evo koliko koštaju haljine u kojima Valentina Miletić oduševljava u sportskoj emisiji
ELEGANCIJA DOSTOJNA TV-A

Evo koliko koštaju haljine u kojima Valentina Miletić oduševljava u sportskoj emisiji

Sportska novinarka i voditeljica Valentina Miletić u posljednje vrijeme pažnju ne plijeni samo pojavljivanjem pred kamerama, nego i svojim modnim izborima, za koje je često zaslužna naša dizajnerica Martina Ješe.
FOTO Knoll u seksi opravici čeka novu tekmu, a pokazala je i crni čipkani kombinezon bez gaćica
OPREZ, VRUĆE!

FOTO Knoll u seksi opravici čeka novu tekmu, a pokazala je i crni čipkani kombinezon bez gaćica

Ivana Knoll je ususret utakmici objavila niz videa gdje pozira u seksi komadima te opet 'zapalila' društvene mreže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026