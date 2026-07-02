Američki reper Lil Wayne nije se pojavio na koncertu, publiku je ostavio bez ikakvog objašnjenja

Američki reper, Lil Wayne, nije se pojavio na vlastitom koncertu koji se trebao održati u utorak u Bangoru, u američkoj saveznoj državi Maine te je obožavatelje ostavio razočaranima. Koncert je trebao biti nastavak njegove turneje '20 Years of Carter Classics' koja se nastavlja nakon niza uspješnih koncerata ove godine.

Dan nakon planiranog koncerta reper se oglasio na Instagramu te se ispričao obožavateljima.

- Moji fanovi u Maineu, iskreno mi je žao... Koncert je prebačen na 28. srpnja. Molim vas, sačuvajte ulaznice, vrijedit će za novi datum. Bez vas nisam ništa i jedva čekam da se vratim i pružim vam nastup kakav zaslužujete - napisao je te nadodao kako će svi koji su kupili ulaznici dobiti naknadnu obavijest na svoj e-mail.

U utorak navečer, nakon što je 2 Chainz završio svoj nastup kao predgrupa, publika je dugo čekala glavnu zvijezdu, no oko 23 sata posjetiteljima je priopćeno kako je koncert otkazan te da se Lil Wayne neće pojaviti, ali službenog objašnjenja nije bilo.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

- Došli smo zbog Lil Waynea i 2 Chainza, a ovo je bilo najgore iskustvo. Vozili smo više od šest sati da bismo stigli ovamo - izjavila je posjetiteljica za lokalnu postaju WABI.

- Platili smo da vidimo Lil Waynea. Najmanje što je mogao napraviti jest izaći na minutu i ispričati se. Samo reći: 'Ljudi, žao mi je, ne osjećam se dobro, malo sam bolestan' - nadodala je posjetiteljica.