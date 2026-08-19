FOTO Antonija Blaće pokazala kako joj stoji kupaći kostim

Zaletit ću se još sigurno na more, ali remont je već krenuo, poručila je voditeljica Antonija Blaće (46). Voditeljica se u crnom jednodijelnom kupaćem prošetala uz bazen s punim pladnjem hrane i pokazala figuru nakon godina treninga i pažljivije prehrane
Preko ljeta si, kaže, ipak daje oduška. 'Znaš oni ljudi što kažu: Ma ljeti mi je prevruće, ne mogu jesti. Ugl, nisam ta. Ljeto mi je za druženje, izlaske, jede se, pije, lješkari', dodala je.
| Foto: Instagram
Preko ljeta si, kaže, ipak daje oduška. 'Znaš oni ljudi što kažu: Ma ljeti mi je prevruće, ne mogu jesti. Ugl, nisam ta. Ljeto mi je za druženje, izlaske, jede se, pije, lješkari', dodala je. |
Foto: Instagram
Preko ljeta si, kaže, ipak daje oduška. 'Znaš oni ljudi što kažu: Ma ljeti mi je prevruće, ne mogu jesti. Ugl, nisam ta. Ljeto mi je za druženje, izlaske, jede se, pije, lješkari', dodala je.
| Foto: Instagram
Sad se vraća svojoj uobičajenoj rutini.
| Foto: Instagram
Antonija je ranije otkrila da je u nešto više od godinu dana izgubila 13 kilograma.
| Foto: Instagram
Pazila je na kalorijski deficit, unosila više proteina i redovito trenirala, a kad je vaga neko vrijeme stala, više se posvetila izgradnji mišića.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto RTL
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
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Foto Goran Jakus za RTL
Foto Mladen Šarić
Foto MAJA BOTA ŠTRBE za RTL
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Slavko Midzor/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Instagram/Antonija Blaće
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Fani
Foto Goran Jakus za RTL
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ella Dvornik/screenshot
Foto Instagram/Ella Dvornik/screenshot
Foto PRIVATNA ARHIVA, Saša Jungić
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/ kolaž
Foto Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Foto Instagram/The Turner Twins
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija
Foto Privtani album
Foto Instagram royal
Foto Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Foto Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Foto Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Foto Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL