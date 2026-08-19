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ZDRAVO ŽIVI

FOTO Antonija Blaće pokazala kako joj stoji kupaći kostim

Zaletit ću se još sigurno na more, ali remont je već krenuo, poručila je voditeljica Antonija Blaće (46). Voditeljica se u crnom jednodijelnom kupaćem prošetala uz bazen s punim pladnjem hrane i pokazala figuru nakon godina treninga i pažljivije prehrane
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FOTO Antonija Blaće pokazala kako joj stoji kupaći kostim
Preko ljeta si, kaže, ipak daje oduška. 'Znaš oni ljudi što kažu: Ma ljeti mi je prevruće, ne mogu jesti. Ugl, nisam ta. Ljeto mi je za druženje, izlaske, jede se, pije, lješkari', dodala je. | Foto: Instagram
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Preko ljeta si, kaže, ipak daje oduška. 'Znaš oni ljudi što kažu: Ma ljeti mi je prevruće, ne mogu jesti. Ugl, nisam ta. Ljeto mi je za druženje, izlaske, jede se, pije, lješkari', dodala je. | Foto: Instagram
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