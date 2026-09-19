Amerikanac Justus Reid kupio još jednu kuću: Kad kažem da radim cijelo selo, to i mislim

Amerikanac Justus Reid posljednjih je mjeseci kupio i počeo uređivati nekoliko zapuštenih nekretnina, sada je otkrio još jednu kuću koju je platio 7000 eura. Objekt se nalazi na teško pristupačnom području, potpuno je zarastao i godinama nije bio u funkciji, no Reid već ima velike planove za njega.

Kako je pokazao u novom videu, kuću je zapravo uočio sasvim slučajno. Nalazila se u njegovu vidokrugu s tornja koji je ranije kupio na jednom od okolnih brda. Zainteresiralo ga je što se nalazi iza gustog raslinja pa je krenuo istraživati i pokušati doći do vlasnika.

To mu, kako kaže, nije bilo nimalo jednostavno. Nakon poduže potrage ipak je uspio stupiti u kontakt s vlasnicima i dogovoriti kupnju. Do same kuće ne postoji uređena prometnica, već se do nje dolazi zaraslim stazama.

- Ne znam zašto si stalno ovo radim - našalio se dok se probijao kroz šikaru.

Već prvi pogled na objekt pokazuje da ga čeka ozbiljan posao. Fasada i zidovi gotovo su potpuno prekriveni vegetacijom, a tragovi dugogodišnjeg neodržavanja vidljivi su na svakom koraku.

Unatoč tome, Reid je odmah pronašao ono što ga je privuklo - potencijalnu veliku terasu s koje bi se, nakon čišćenja, mogao pružati pogled na okolinu.

Ni unutrašnjost nije ništa manje zanimljiva. U prostorijama su ostali stari komadi namještaja, alat i drvene bačve, a pronađena je i boca s tekućinom za koju su zaključili da bi mogla biti domaća loza. Jedan od njegovih pratitelja odlučio ju je kušati te je rekao da je još uvijek dobra.

Obilazak je, međutim, otkrio i brojne probleme. Vrata su dotrajala, stepenice su u lošem stanju, a kroz oštećenja na krovu tavanskog prostora probila se vegetacija. Jedan je prozorski okvir bio toliko propao da ga je Reid bez većeg napora izvukao rukama.

Čišćenjem okoliša počeli su se otkrivati i dijelovi kuće i zidova koji su dotad bili potpuno skriveni pod raslinjem.

Unatoč svemu, Amerikanac ne odustaje od projekta.

@justus_reid Trust me, the vineyard will be rebuilt for next season! ♬ original sound - Amerikanac

- Ova će kuća biti potpuno obnovljena - najavio je.

A čini se da ni ona neće biti posljednja. Reid je otkrio da je u blizini kupio još jednu kuću.

- Kada kažem da gradim cijelo selo, ozbiljno to mislim - poručio je.

Reidov projekt u Zagorju traje već mjesecima. Šira javnost za njega je doznala nakon što je za 5000 eura kupio staru kuću koju je počeo uređivati. Ubrzo je uslijedila nova kupovina pa je u svibnju objavio da je za ukupno 16.000 eura uzeo još tri objekta.

Krajem kolovoza pokazao je i napuštenu kolibu s vinogradom koju je platio 3000 eura. Upravo je taj objekt tada opisivao kao projekt koji bi mu mogao zadati najviše posla.

Budući da se većina nekretnina nalazi u istom području, postupno se slaže slika onoga što Reid naziva svojim malim selom.

*uz korištenje AI-ja