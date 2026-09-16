Amerikanac koji je kupio kuću u Zagorju za 5000 eura poručio: 'Birokracija stvara korupciju...'

Prvu sezonu podcasta Big Deal voditelja Vilibalda Vuce otvorio je američki content creator Justus Reid, koji je posljednjih godina postao jedno od prepoznatljivijih lica na društvenim mrežama u regiji.

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U opširnom razgovoru Reid je govorio o neuobičajenom životnom putu - od odrastanja i školovanja kod kuće u Južnoj Dakoti, rada u američkoj vojsci i stvaranja TikTok sadržaja za vojsku, do odluke da proda svoju imovinu u SAD-u, preseli se na Balkan i na kraju kupi kuću u Zagorju.

"Počinjem se ovdje osjećati kao kod kuće", rekao je Reid govoreći o životu u Hrvatskoj, u kojoj boravi već tri godine. Istaknuo je da je tek tijekom posljednjih godinu dana počeo osjećati da se bolje uklapa i razumije lokalnu kulturu, iako ne isključuje mogućnost da se jednog dana vrati u SAD.

Reid je u podcastu otkrio i da nikada nije pohađao klasičnu školu ni fakultet. Cijelo ga je djetinjstvo školovala majka kod kuće, a raditi je počeo već s 14 godina.

S 19 godina pridružio se američkoj vojsci, gdje je njegov posao ubrzo dobio neočekivan smjer.

"Stvorili su novu poziciju samo za mene - TikTok tip. Moj posao bio je snimati TikTok videe za vojsku", ispričao je.

Foto: screenshoot/Instagram

Tijekom tog razdoblja snimio je oko 400 videa koji su ukupno ostvarili približno 45 milijuna pregleda. Iskustvo mu je kasnije poslužilo kao temelj za profesionalno bavljenje stvaranjem sadržaja.

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Njegova povezanost s Balkanom započela je nakon što je jedan od videa s regionalnom tematikom postao viralan. Nakon velikog interesa publike počeo je intenzivnije istraživati kulturu zemalja bivše Jugoslavije, a popularnost ga je kasnije dovela i do nastupa u hrvatskom Supertalentu.

Nakon izlaska iz vojske Reid je prodao svoju imovinu u Americi, sletio u Beograd, kupio Yugo i krenuo na putovanje po regiji.

"Bila je to najduža godina u mom životu. U godinu dana boravio sam u više od 200 različitih smještaja", prisjetio se.

Govorio je i o stvarnim ciframa. “Zarađivao sam 130.000 eura, a bio sam beskućnik”, našalio se prisjećajući se razdoblja kad je unajmljivao stan u Zagrebu u kojemu nije boravio zbog snimanja sadržaja. “Svu lovu sam vraćao nazad u posao”, dodao je.

Sljedeća velika etapa njegova života bila je kupnja kuće u Zagorju za 5000 eura. Projekt koji je u početku trebao biti temelj za novu vrstu sadržaja s vremenom je prerastao u opsežnu obnovu. Prema njegovim riječima, u kuću je do sada uloženo oko 175.000 eura, prikupljenih uz pomoć sponzora i podrške pratitelja na Patreonu.

Foto: PROMO

Jedna od tema razgovora bili su i problemi s kojima se suočio tijekom obnove, uključujući priključke za struju i vodu te administrativne procedure.

"Birokracija stvara korupciju. Je li ona stvorena kao izlika za korupciju? U smislu - nitko mi neće nuditi dodatni novac, ako ovo olakšamo. Ništa mi ne stvara nostalgiju za mojim domom od hrvatske birokracije. U Hrvatskoj sam se suočio sa sustavom koji je često neefikasan", rekao je Reid, uspoređujući iskustvo poslovanja u Hrvatskoj s otvaranjem tvrtke u Estoniji, gdje je cijeli postupak mogao obaviti online.

Reid je govorio i o razlikama između američkog i balkanskog mentaliteta. Kao jednu od njih izdvojio je odnos prema materijalnom statusu i skupim automobilima, ali je istodobno naglasio sličnosti između ljudi iz Zagorja i ruralne Južne Dakote.

"Oni su vrijedni ljudi, slični onima odakle ja dolazim", rekao je.

Govoreći o vlastitoj radnoj etici, otvoreno je opisao i način na koji se motivira kada radi na zahtjevnim projektima te pritisak koji si postavlja kako bi svakodnevno stvarao sadržaj.

Za kraj razgovora Reid je podijelio i savjet ljudima koji razmišljaju o velikim životnim promjenama.

"Ključno je pomiriti se s najgorim mogućim ishodom. Tek kad ste u redu s neuspjehom, možete krenuti naprijed bez straha."

Epizoda je završila u ležernijem tonu, uz pokušaj Justusa Reida da nauči i pravilno izgovori nekoliko zagorskih riječi i izraza, među kojima su "trsek", "hiža" i "gemišt". Cijeli razgovor s Justusom Reidom dostupan je na YouTube kanalu podcasta Big Deal.