Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!

Laura Prgomet, bivša natjecateljica iz 'Gospodina Savršenog', trenutno se nalazi u srpskom reality showu Elita 10, gdje se, ako je suditi po snimkama iz kuće, dobro zabavlja.

Naime, sada se Laura u realityju ljubila s Ivanom Marinkovićem, bivšim suprugom Goce Tržan, koji je od nje stariji 20 godina. Marinković je jedno vrijeme bio u vezi i s Miljanom Kulić s kojim ima sina Željka.

Trenuci nježnosti između Laura i Ivana snimljeni pred kamerama i ostalim natjecateljima odmah su pokrenuo lavinu komentara.

Na snimci se vidi kako je Laura, odjevena u minijaturni top, u Ivanovom zagrljaju, a njih dvoje razmjenjuju strastvene poljupce usred zabave u raskošnoj vili. Okruženi glasnom glazbom, pićem i ostalim sudionicima koji plešu i druže se, par se potpuno prepustio trenutku, ne obazirući se na brojne kamere koje ih snimaju. Čuje se i dio razgovora u kojem Ivan govori Lauri kako 'će večeras o njoj voditi računa', a u to se kune svojom majkom, a ona ga poziva da idu do 'izolacije'. Zatim on ponavlja kako će je paziti, jer je 'gentlemen, a ne jeb*č'. Dalje u razgovoru Laura govori kako se već ljubila s drugim, a Ivan joj kaže kako je 'muškarci koriste', no da on nije takav i da će je braniti, no ona će ga morati slušati.

Foto: screenshoot/Youtube

Video je objavljen na Instagram profilu Elite 10, uz provokativno pitanje: "Pala na njegov šarm?! Laura razmjenjuje nježnosti sa Ivanom pred sudionicima! Je li nova ljubav na pomolu?!"

Podsjetimo, Laura se nekoliko dana nakon ulaska u show strastveno ljubila s Filipom Carem, a zatim su se i žestoko posvađali zbog drugih muškaraca.