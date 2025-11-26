Obavijesti

USPIO SE TUŠIRATI

Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj otkrio sretnu vijest: 'Napokon imam toplu vodu!'

Piše Stela Kovačević,
Foto: TikTok

Otkrio je kako, unatoč vremenu i zimskim uvjetima radovi ne staju. Usporila ga je i bolest, ali Justus je rekao kako ne posustaje. Ispričao je da mu je umjetnica iz Ukrajine oslikala zid

Justus Reid nastavlja svoju avanturu obnove kuće u Zagorju koju je kupio za 5000 eura. U novom videu na društvenim mrežama je otkrio novosti, a jedan je trenutak oduševio sve.

@justus_reid

This certainly does complicate things…🥶

♬ original sound - Amerikanac

Posebno je emotivan trenutak doživio jer se napokon istuširao u vlastitoj kući u toploj vodi.

LJIGAVA SMETANJA Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju u problemima: 'Oni su doslovno posvuda, usmrde sve'
Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju u problemima: 'Oni su doslovno posvuda, usmrde sve'

Otkrio je kako, unatoč vremenu i zimskim uvjetima radovi ne staju. Usporila ga je i bolest, ali Justus je rekao kako ne posustaje. Ispričao je da mu je umjetnica iz Ukrajine oslikala zid. S prijateljima je započeo s radovima u podrumu.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Unatoč dolasku zime, snijegu i niskim temperaturama, radovi na njegovoj kući ne staju. Proces je dodatno usporila i bolest s kojom se borio, no Justus ne posustaje. U videu je pokazao napredak u unutrašnjosti, gdje mu je umjetnica iz Ukrajine oslikala zid, a s prijateljima je započeo i s radovima u podrumu.

@justus_reid

Life is getting better! And colder…

♬ original sound - Amerikanac

Susjed Kris mu je pomagao s podrumom, a on je uredio i završio kupaonicu. Oprao je prvo rublje u svom domu i onda je otkrio kako se napokon istuširao s toplom vodom, nakon punih pet mjeseci koliko je proveo u kući.

