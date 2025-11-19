Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju u problemima: 'Oni su doslovno posvuda, usmrde sve'

Amerikanac Justus Reid, kojeg smo prije nekoliko godina upoznali u emisiji 'Supertalent', nastavlja svoju avanturu koja je prerasla u maleni serijal iz srca Zagorja. Stara kuća, kupljena za 5000 eura, u početku je bila samo zapuštena građevina duboko u šumi, bez struje i vode. Danas ima novu drvenu terasu, rasvjetu i sve više izgleda kao topli zaklon u prirodi. No na selu nema napretka bez neplaniranih gostiju.

Najnoviji izazov su smrdljivi martini. Zalijepili su se za fasadu i novu terasu, a jedan je posebno zasmetao Justusovu crnom mačiću Rogiju.

- Oni su apsolutno svuda, pogotovo kada sunce izađe van. Oni ne samo da usmrde sve, nego ostavljaju mrlje kada god ih zgnječiš - ispričao je Justus.

No i uz mirisne neprijatelje radovi ne staju. U najnovijem videu pridružila mu se i djevojka Angie, koja mu je pomogla u bojanju daski za drvenu terasu. A nakon gotovo mjesec dana, došao je red i na jacuzzi. Ako ste pratili priču, znate da je stigao u velikom stilu: traktorom i prikolicom po blatnjavoj šumi, uz pomoć susjeda koji su spontano uskočili i učinili sve jednostavnijim i toplijim.

'Izgleda odlično', 'Mislim da je idući projekt: Popraviti cestu do tvoje kućice', 'Toliko toga ste napravili, bravo', 'Pravi si sretnik s takvim susjedima', komentirali su pratitelji na društvenim mrežama.

Ekipa Zagorja.com pronašla je Justusa prije nekoliko mjeseci usred šume u Zagorju. Pristao je na razgovor i fotografiranje, ali je zamolio da se ne otkriva točna lokacija njegove kuće. Otkrio je kako mu je kuću prodao prijatelj iz Zagreba te kako nije požalio ni na trenutak, iako je posla mnogo.

- U vojsci sam naučio da su prva dva tjedna najteža, često ti dođe da odustaneš, ali već nakon četiri tjedna se na sve navikneš. Tako je i sada ovdje. Počeo sam to i neću odustati. Ovo što sada radim, radim za budućnost i koliko god mi sada nije lako spavati i živjeti u kući bez vode i struje, znam da, kad sve završim i dovršim, da će onaj 'budući ja' biti sretan i zahvalan ovom 'sadašnjem ja' što nisam odustao. I ne mislim odustati. Želim ovo srediti, urediti, dograditi kupaonicu, preurediti i tavan u dodatnu spavaonicu, tako da ovdje bude, kao što sam već rekao, moje utočište kada se poželim malo izolirati od društva, odmoriti i napuniti baterije - rekao je.

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Justus Reid postao je prava internetska zvijezda na Balkanu. Publiku je osvojio osebujnim humorom i lakoćom kojom je prigrlio lokalnu kulturu, pa ne čudi da se sam opisuje kao 'balkanizirani američki influencer'. Rođen je 18. srpnja 2000. u Južnoj Dakoti. Prve sadržaje objavio je 2021., a umjesto glamura, birao je garaže i radionice.

Snimao je o automobilima i njihovoj restauraciji, a upravo mu je video o legendarnom Yugu 45 otvorio vrata regionalne publike.

Od tad njegova karijera ide samo uzlazno. Prije dvije godine upoznala ga je šira hrvatska publika u 'Supertalentu', gdje je izvedbom pjesme 'Zajdi, zajdi' iznenadio i oduševio gledatelje. Ubrzo nakon tog nastupio je i na TEDx događaju u Koprivnici, gdje je govorio o moći viralnog sadržaja i o tome kako društvene mreže mogu spajati kulture.

