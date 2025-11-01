Koje iznenađenje! Amerikancu koji uređuje kuću u Hrvatskoj traktorom je stigla dostava

Kad je Justus Reid, Amerikanac iz Južne Dakote, odlučio za 5000 eura kupiti staru kuću u Hrvatskoj, mnogi su mislili da je riječ o još jednom internetskom eksperimentu. Danas, nekoliko mjeseci kasnije, njegova se avantura pretvorila u seriju koju na društvenim mrežama prate deseci tisuća ljudi. U novom videu pokazao je da je terasa na kojoj je marljivo radio mjesecima napokon gotovo gotova. Novi pod, drvene grede, rasvjeta… Sve je počelo dobivati oblik pravog, toplog kutka za uživanje.

Paralelno s tim počeli su i radovi na kuhinji.

- Kuća polako postaje moj dom iz snova - rekao je Justus dok s osmijehom pokazuje nove detalje.

Foto: Instagram

A onda je uslijedilo iznenađenje koje je sve oduševilo. Dugo očekivani jacuzzi napokon je stigao, i to ne bilo kako. Umjesto klasične dostave, dopremljen je traktorom i prikolicom po blatnjavoj šumskoj stazi, uz pomoć susjeda koji su spontano uskočili i učinili sve jednostavnijim i toplijim.

Foto: Instagram

'Izgleda odlično', 'Mislim da je idući projekt: Popraviti cestu do tvoje kućice', 'Toliko toga ste napravili, bravo', 'Pravi si sretnik s takvim susjedima', komentirali su pratitelji na društvenim mrežama.

A prije jacuzzija dogodio se još jedan simpatičan trenutak. Iz šume mu je ravno pred kuću stigao mačić. Justus ga je, naravno, udomio.

- Život je pun iznenađenja - napisao je kratko ispod videa, u kojem se vidi kako mu se novi sustanar oprezno mota oko nogu.

Foto: Instagram

Justus je zamolio pratitelje da mu pomognu odabrati ime, a većina se složila da bi se mačić trebao zvati Igor.

'Nazovi ga Igor (po susjedu koji ti pomaže u obnovi)', 'Pratitelji su složni - mačić se zove Igor', 'Preslatko', 'Sada je tvoja kuća postala dom', 'Ovo je savršeno', dio je komentara s Instagrama.

Ekipa Zagorja.com pronašla je Justusa prije nekoliko mjeseci usred šume u Zagorju. Pristao je na razgovor i fotografiranje, ali je zamolio da se ne otkriva točna lokacija njegove kuće. Otkrio je kako mu je kuću prodao prijatelj iz Zagreba te kako nije požalio ni na trenutak, iako je posla mnogo.

- U vojsci sam naučio da su prva dva tjedna najteža, često ti dođe da odustaneš, ali već nakon četiri tjedna se na sve navikneš. Tako je i sada ovdje. Počeo sam to i neću odustati. Ovo što sada radim, radim za budućnost i koliko god mi sada nije lako spavati i živjeti u kući bez vode i struje, znam da, kad sve završim i dovršim, da će onaj 'budući ja' biti sretan i zahvalan ovom 'sadašnjem ja' što nisam odustao. I ne mislim odustati. Želim ovo srediti, urediti, dograditi kupaonicu, preurediti i tavan u dodatnu spavaonicu, tako da ovdje bude, kao što sam već rekao, moje utočište kada se poželim malo izolirati od društva, odmoriti i napuniti baterije - rekao je.

Foto: Instagram

Justus Reid postao je prava internetska zvijezda na Balkanu. Publiku je osvojio osebujnim humorom i lakoćom kojom je prigrlio lokalnu kulturu, pa ne čudi da se sam opisuje kao 'balkanizirani američki influencer'. Rođen je 18. srpnja 2000. u Južnoj Dakoti. Prve sadržaje objavio je 2021., a umjesto glamura, birao je garaže i radionice.

Snimao je o automobilima i njihovoj restauraciji, a upravo mu je video o legendarnom Yugu 45 otvorio vrata regionalne publike.

Od tad njegova karijera ide samo uzlazno. Prije dvije godine upoznala ga je šira hrvatska publika u 'Supertalentu', gdje je izvedbom pjesme 'Zajdi, zajdi' iznenadio i oduševio gledatelje. Ubrzo nakon tog nastupio je i na TEDx događaju u Koprivnici, gdje je govorio o moći viralnog sadržaja i o tome kako društvene mreže mogu spajati kulture.

Foto: Nova Tv