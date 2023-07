Amerikanac s Ultre: 'Probao sam ovdje ćevape, vrhunski su! Ma preselio bih se u Hrvatsku'

Di god pogledan guzice i sise, svugdi, pari mi se ludih, ljudi. Grudi ka puding, sise, pari mi se smiju mi se, cice, tekst je splitskog hip hop/trap sastava TBF. Ovi umjetnici su već 2004. godine izgleda opjevali scene koje se posljednja dva dana viđaju na Parku Mladeži tijekom Ultra music festivala.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

Nakon što je u petak tisuće partijanera otvorilo Ultru, festival koji će trajati do 9. srpnja kad partijaneri sele na hrvatske otoke, ništa manje luđe nije bilo u drugoj noći. Mrežaste kombinacije, dresovi, haljine koje više otkrivaju nego pokrivaju... Svi spremno i bez srama poziraju našim fotoreporterima, a među masom stranaca čuje se i hrvatski jezik.

Sve lude kombinacije su mi vrhunske. Jednostavno to je takav provod, došli su se zabaviti bez razmišljanja o ičemu. Meni je ovo drugi put na Ultri, bila sam i prošle godine. Iskreno bolji line up bio mi je prošle godine – kaže nam mlada Zagrepčanka Doris odjevena u kultnog lika iz dječjih crtića, Pikachua.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

- Cijene jesu malo skuplje za domaće istina, ali opet nismo mi ovdje glavna klijentela – kaže nam djevojka.

Nabildan muškarci plijenili su poglede svih, preplanuli ten, nauljena koža dobitna su kombinacija.

- Probao sam ovdje 'ćevapčiće' vrhunski su. No, osim hrane ženeee koje žene to je nevjerojatno. Sigurno ću se vratiti opet u Split! Do jutra ću plesati i zabavljati se, a Dj Snake je sigurno moj večerašnji favorit – otkriva nam Jermy s Floride, koji očito i tamo uživa u suncu sudeći prema preplanulom tenu.

Ove godine Ultra je u znaku Amerike, na stotine ih prošlo cijeli kontinent kako bi nekoliko dana proveli u Splitu.

- Obožavamo Hrvatsku, prekrasno je! Ovdje smo dva mjeseca na party brodu. Znamo čak nešto i reći na hrvatskom 'bok kako si' – iz sveg glasa nam kaže Karlya iz SAD-a.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL



- Mislim da je ovo najljepša država na svijetu, ne želimo ići. Za sada smo bile u Splitu, Dubrovniku i Hvaru – kaže nam.

Očito su u nekoliko dana provedenih u Splitu upoznale već lagano mitska bića 'galebove'.

- Moramo biti oprezne, dečki nam u Splitu upadaju, jako su zgodni. Moramo priznati imaju jako dobru priču za prodati i jako su simpatični – kaže nam Karlya.