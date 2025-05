Amir Kazić Leo poručio: 'Zbog Dade Topića sam bankrotirao'

Bio je vrhunski roštiljdžija u Sanskom Mostu, slučajno je došao u Istru, a onda je Amir Kazić Leo postao jedan od najcjenjenijih vokala domaće scene. Za In Magazin je ispričao kako ga je suradnja s Dadom Topićem dovela do bankrota.

- On je ponudio da otkupim pola studija koji je on imao s jednim Austrijancem u Beču i to se meni činilo super. Otišao sam, kupio sam tu polovinu studija, došli smo u Grožnjan i napravili smo nešto što nitko nije imao na ovim prostorima - rekao je te dodao: 'Zbog Dade sam bankrotirao, ostao sam jednostavno bez ičega. Tu priču nisam, mislim da nikad nikome javno ispričao'.

- Zbog Dade Topića, to je bio zaista bankrot jer se dogodilo da je čovjek prolupao u to vrijeme, da se zaključavao u studio, nije nikog puštao, ovo je moje, moje. Imali smo potpisan ugovor s Parnim Valjkom, s Tutti Frutti bendom, imali smo razgovor u Trstu sa Zuccherom, koji je rekao da će rado doći. Jednom prilikom otišao sam u jednu prodavaonicu glazbenih instrumenata. Pitam gazdu: 'otkud ti ovaj mix pult', kaže 'Dado Topić', nazvao sam ga i rekao sam mu 'kako te nije sramota, prodaješ moje stvari' - rekao je.

Ipak, iste godine upoznao je Đorđa Novkovića i sreća mu se osmjehnula...

- Ja sam jednostavno propjevao od muke, ja sam jedan od rijetkih koji je pjevačku karijeru započeo iz dubokog minusa. Kemal Monteno me jednostavno uzeo za ruku i odveo kod Đorđa Novkovića! Jedini njegov uvjet je bio da sve što sam dosad radio ostavim sa strane i da se ozbiljno posvetim samo muzici. Imao sam sreću da na tom albumu, imao sam pjesmu koja se zove 'Ivana', koja je u kratkom roku probila granice, da bi već te godine u 12. mjesecu radio dvoransku turneju - rekao je.

Otkrio je i da je upravo u Istri, u koju je došao s namjerom da odradi tek jednu sezonu, upoznao svoju sadašnju suprugu Bibu. Naime, svojim kuharskim umijećem zadivio je njen otac.

- Kolegica je rekla 'čekaju te neki ljudi dolje'. Ja sam se spustio i došla je jedna mlada djevojka, s razvezanim tenisicama, obučena malo fora za to vrijeme i kaže 'čuj, stari je rekao da dođeš dolje na probu', ja kažem: 'tko si ti, tko ti je stari?!' Ja sam otišao na taj razgovor i malo se pobliže upoznao s tom mladom prekrasnom djevojkom. Malo po malo, nije trajalo ni mjesec i pol, dva dana, već smo počeli živjeti zajedno i danas smo 37 godina skupa - ispričao je.

Nakon nekoliko godina su se poslovni putevi s Bibinim ocem razišli, a Leo kaže i kako punac nije isprva vjerovao da će njihova ljubavna priča potrajati.

- U startu nam je davao nekih četiri, pet mjeseci, ma neće... Prihvatio je on to kasnije i mislim da je negdje u dubini duše bio ponosan na nas! - rekao je.