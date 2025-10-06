Ranije je komičarka priznala da je 13 kilograma izgubila uz pomoć Mounjara, injekcijskog lijeka namijenjenog odraslima s dijabetesom tipa 2 i prekomjernom tjelesnom težinom. Osim toga, isprobala je i Ozempic
Amy Schumer (44) iznenadila je drastičnom transformacijom
Amy Schumer (44) iznenadila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, američka komičarka na svojem se Instagram profilu pohvalila fotografijom na kojoj je, s prijateljicama Alex Saks i Jillian Bell, pozirala u crnoj minijaturnoj haljini. U prvom planu isticala se Amyjina nevjerojatna transformacija, kao i vitke noge.
- Moje ljubavi - napisala je u opisu fotografije, dok su joj u komentarima javile kolege i obožavatelji s brojnim pohvalama.
'Prekrasno', 'Kakve noge', 'Izgledaš nevjerojatno. Pogledaj te igle!!! Otmjeno!!', 'Sviđa mi se', 'Pa, vruće...Prokleto', 'Izgledaš fantastično, Amy!, pisali su joj.
Inače, Amy je u posljednje vrijeme prilično smršavila. U emisiji 'Howard Stern Show' otkrila je da je njezina transformacija rezultat lijekova za mršavljenje. Priznala je i kako je koristila Mounjaro, injekcijski lijek namijenjen odraslima s dijabetesom tipa 2 i prekomjernom tjelesnom težinom.
- Mounjaro je bio odličan - rekla je Amy te istaknula da osiguranje pokriva troškove jedino ako pacijent ima dijabetes ili se bori s ozbiljnom pretilošću.
- Imam stvarno dobro iskustvo s njim. I htjela bih biti iskrena s vama o tome - prokomentirala je Schumer.
Osim toga, priznala je i kako je prije tri godine uzimala i Ozempic, no prestala ga je konzumirati zbog problema s mučninom.
- Nisam to mogla podnijeti. Ne znam jesu li promijenili formulu. Što god - otkrila je Amy.
Iako su joj lijekovi pomogli da izgubi čak 13 kilograma, Amy je naglasila kako takav način mršavljenja nije nimalo jednostavan proces.
