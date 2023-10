Poznata komičarka podijelila je fotku iz bolnice i poslala poruku mladima: 'Život će vas sustići'

Komičarka Amy Schumer (42) na društvenim mrežama je podijelila dvije fotografije. Dok je na jednoj snimljena sređena dok je pozirala na okupljanju stand - up komičara 2012. godine, na drugoj je na bolničkom krevetu priključena na infuziju.

- Ovo je upozorenje 20-godišnjacima. Ovako sam izgledala u vašim godinama. Život će vas sustići - napisala je Amy u opis objave.

Iste fotografije podijelila je i na svojim Instagram pričama navodeći da je 'nekada i ona izgledala dobro' te upozorila djevojke da 'život dolazi po njih'.

Nije otkrila kad je snimljena fotografija iz bolnice niti kontekst iza nje. Pratitelji su joj u komentarima pisali da ih je Amy zapravo nasmijala svojom objavom te joj poručili da je i danas jako lijepa žena i da se ne brine.

Foto: Instagram

Inače, komičarka je krajem 2021. godine izjavila da je stavila filere u obraze, no potom ih je uklonila jer nije bila zadovoljna rezultatima.

Foto: Tammie Arroyo/AFF-Usa.com/Pixsell

- Pokušala sam staviti filere, no ispostavilo se da sam već 'bila puna'. Hvala Bogu da ih možete otopiti. - poručila je tada.

Mjesec dana kasnije komičarka je otkrila da je bila na liposukciji. Priznala je kako se samo htjela pomiriti sa svojim izgledom nakon što se počela 'bojati' pogledati u ogledalo.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Nikada nisam bila poznata po tome što sam zgodna, ali stigla sam do točke kad sam se umorila od gledanja same sebe u ogledalu - priznala je holivudska zvijezda tada i otkrila je kako se nikada nije osjećala bolje nego nakon te operacije.

- Napravila sam liposukciju. Nikad nisam mislila da ću tako nešto učiniti. Kad sam čula za to, pomislila sam kako je to ludo i rekla da nikada to neću napraviti - rekla je glumica, koja se ipak predomislila nakon što je navršila 40 godina i imala carski rez te nakon što su joj uklonjeni maternica i slijepo crijevo zbog endometrioze.