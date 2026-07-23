Amy Winehouse umrla je prije 15 godina: Borila se s ovisnošću

Britanska pjevačica, Amy Winehouse, preminula je na današnji dan 2011. godine u dobi od samo 27 godina, a njena prerana smrt svrstala ju je u zloglasni 'Klub 27'. Amy je bila jedna od najtalentiranijih i najprepoznatljivijih pjevačica svoje generacije, njezin prepoznatljivi spoj soula, jazza i rhythm and bluesa, iskrene pjesme te karakterističan izgled učinili su je glazbenom ikonom.

Amy Winehouse death | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Amy Jade Winehouse rođena je 14. rujna 1983. godine u Londonu, u njenoj obitelji slušao se jazz pa je tako Amy interes za glazbu počela pokazivati od najranije dobi. Zbog buntovnog ponašanja često je upadala u probleme pa joj i samim time školovanje nije bilo jednostavno, ali već je tada bilo jasno da posjeduje izniman talent i glas koji se teško mogao usporediti s bilo kojim drugim.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Svoj prvi album, 'Frank', za koji je sama napisala većinu pjesama objavila je 2003. godine, a kritičari su ga dočekali s oduševljenjem. Album joj je donio nominacije za BRIT Awards i Mercury Prize, no svjetsku slavu stekla je tek tri godine kasnije. Svoj drugi, a ujedno i posljednji, album 'Back to black' izdala je 2006. godine, a upravo je taj album postao jedan od najutjecajnijih albuma 21. stoljeća. Na tom albumu nalaze se neke od njezinih najpoznatijih pjesama poput Rehab', 'Back to Black', 'You Know I'm No Good' i 'Tears Dry on Their Own', a sam album prodan je u više milijuna primjeraka.

Na dodjeli Grammyja 2008. godine osvojila je čak pet nagrada, među kojima i onu za najbolju novu izvođačicu te za pjesmu i snimku godine zahvaljujući hitu 'Rehab'. Zbog problema s vizom nije mogla otputovati u Los Angeles pa je nastup i govor održala putem satelitske veze iz Londona.

Život pjevačice obilježili su problemi s ovisnošću, rastava roditelja, borba s depresijom, ali i burna veza s Blakeom Fielder-Civilom, za kojeg se udala 2007. godine. Njihov turbulentan odnos često je punio naslovnice zbog problema s drogom i alkoholom, a mnogi danas smatraju kako je upravo to razdoblje dodatno pogoršalo njezino psihičko stanje. Par se na kraju razveo 2009. godine, ali Amy se nastavila boriti s ovisnošću i poremećajem prehrane.

Winehouse divorce | Foto: Yui Mok/PA Images/PIXSELL

Amy Winehouse pronađena je mrtva 23. srpnja 2011. godine u svome domu u Londonu. Višemjesečna istraga pokazala je kako je pjevačica preminula zbog trovanja alkoholom, a obdukcija je pokazala kako je u krvi imala više od četiri promila alkohola. Iako je za života izdala tek dva studijska albuma, Amy Winehouse imala je izniman utjecaj na glazbenu scenu, a njen prepoznatljivi glas, osebujan stil i emocije pretočene u pjesme učinili su je jednom od najvećih zvijezda svog vremena čija glazba i danas pronalazi svoj put do publike diljem svijeta.