Obavijesti

Show

Komentari 1
TRAGIČAN KRAJ

Amy Winehouse umrla je prije 15 godina: Borila se s ovisnošću

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Amy Winehouse umrla je prije 15 godina: Borila se s ovisnošću
8
Amy Winehouse Grammy performance, Riverside Studios, London, Britain - 10 Feb 2008 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Britanska pjevačica ostavila je neizbrisiv trag u glazbenoj industriji sa samo dva snimljena albuma

Admiral

Britanska pjevačica, Amy Winehouse, preminula je na današnji dan 2011. godine u dobi od samo 27 godina, a njena prerana smrt svrstala ju je u zloglasni 'Klub 27'. Amy je bila jedna od najtalentiranijih i najprepoznatljivijih pjevačica svoje generacije, njezin prepoznatljivi spoj soula, jazza i rhythm and bluesa, iskrene pjesme te karakterističan izgled učinili su je glazbenom ikonom. 

Amy Winehouse death
Amy Winehouse death | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Amy Jade Winehouse rođena je 14. rujna 1983. godine u Londonu, u njenoj obitelji slušao se jazz pa je tako Amy interes za glazbu počela pokazivati od najranije dobi. Zbog buntovnog ponašanja često je upadala u probleme pa joj i samim time školovanje nije bilo jednostavno, ali već je tada bilo jasno da posjeduje izniman talent i glas koji se teško mogao usporediti s bilo kojim drugim. 

AMY WINEHOUSE - 1980S
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Svoj prvi album, 'Frank', za koji je sama napisala većinu pjesama objavila je 2003. godine, a kritičari su ga dočekali s oduševljenjem. Album joj je donio nominacije za BRIT Awards i Mercury Prize, no svjetsku slavu stekla je tek tri godine kasnije. Svoj drugi, a ujedno i posljednji, album 'Back to black' izdala je 2006. godine, a upravo je taj album postao jedan od najutjecajnijih albuma 21. stoljeća. Na tom albumu nalaze se neke od njezinih najpoznatijih pjesama poput Rehab', 'Back to Black', 'You Know I'm No Good' i 'Tears Dry on Their Own', a sam album prodan je u više milijuna primjeraka. 

Na dodjeli Grammyja 2008. godine osvojila je čak pet nagrada, među kojima i onu za najbolju novu izvođačicu te za pjesmu i snimku godine zahvaljujući hitu 'Rehab'. Zbog problema s vizom nije mogla otputovati u Los Angeles pa je nastup i govor održala putem satelitske veze iz Londona.

10 GODINA BEZ AMY WINEHOUSE Njena tragična smrt pogodila je svijet: 'Mama, ja sam stvarno uvjerena da ću umrijeti mlada'
Njena tragična smrt pogodila je svijet: 'Mama, ja sam stvarno uvjerena da ću umrijeti mlada'

Život pjevačice obilježili su problemi s ovisnošću, rastava roditelja, borba s depresijom, ali i burna veza s Blakeom Fielder-Civilom, za kojeg se udala 2007. godine. Njihov turbulentan odnos često je punio naslovnice zbog problema s drogom i alkoholom, a mnogi danas smatraju kako je upravo to razdoblje dodatno pogoršalo njezino psihičko stanje. Par se na kraju razveo 2009. godine, ali Amy se nastavila boriti s ovisnošću i poremećajem prehrane.

Winehouse divorce
Winehouse divorce | Foto: Yui Mok/PA Images/PIXSELL
Slavila bi 40. rođendan Bivši suprug Amy Winehouse se prisjetio braka s pjevačicom: 'Sad bih sve uradio drugačije...'
Bivši suprug Amy Winehouse se prisjetio braka s pjevačicom: 'Sad bih sve uradio drugačije...'

Amy Winehouse pronađena je mrtva 23. srpnja 2011. godine u svome domu u Londonu. Višemjesečna istraga pokazala je kako je pjevačica preminula zbog trovanja alkoholom, a obdukcija je pokazala kako je u krvi imala više od četiri promila alkohola. Iako je za života izdala tek dva studijska albuma, Amy Winehouse imala je izniman utjecaj na glazbenu scenu, a njen prepoznatljivi glas, osebujan stil i emocije pretočene u pjesme učinili su je jednom od najvećih zvijezda svog vremena čija glazba i danas pronalazi svoj put do publike diljem svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Mika iz BB-a nakon promjene spola postao Ana: Evo kako izgleda u seksi rublju
IZAZOVNO IZDANJE

FOTO Mika iz BB-a nakon promjene spola postao Ana: Evo kako izgleda u seksi rublju

Mika Vasić prije 10 godina natjecao se u reality showu s bratom blizancem Gibom i roditeljima. Stekli su slavu i veliku popularnost, a braća su promijenila spol te se zovu Ana i Ivana
Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?
SVESTRANA Slavonka

Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?

Dora je supruga Alkina sina Ariana, a par je sad dobio prvo dijete
FOTO Oprez, jako vruće! Nives pokazala guzu: 'Samo prirodno'
ODUŠEVILA U BIKINIJU

FOTO Oprez, jako vruće! Nives pokazala guzu: 'Samo prirodno'

Nives Celzijus snimila se na plaži u Poreču, a njezini pratitelji ostali su oduševljeni prizorima. Pozirala je na ručniku u narančastom bikiniju te je poručila - samo prirodno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026