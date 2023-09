Bivši suprug Amy Winehouse se prisjetio braka s pjevačicom: 'Sad bih sve uradio drugačije...'

Problematični suprug pjevačice Amy Winehouse, glumac Blake Fielder-Civil (41), prisjetio se vremena koje su proveli zajedno i rekao kako bi, da može, 'gotovo sve uradio drugačije', prenosi Daily Mail. Amy bi na današnji dan proslavila 40. rođendan.

Foto: Digitalprofile

- Tužno je, ali sam samo htio čestitati Amy rođendan. Poražavajuće je što nije ovdje. Mislim na nju cijelo vrijeme, mislio sam na nju jutros kad sam joj ga čestitao. Bila je moja najbolja prijateljica. Da nije bilo nekih stvari, puno toga bi završilo drugačije. Bili smo mladi i za Amy se sve dogodilo vrlo brzo - rekao je.

On je bio i inspiracija za njen veliki hit 'Back to Black'. U braku su bili od 2007. do 2009., a ranije je priznao da ju je upoznao s heroinom, zbog čega ga mnogi obožavatelji smatraju barem djelomično odgovornim za njezinu smrt od posljedica trovanja alkoholom, kad joj je bilo tek 27 godina. Ipak, on je inzistirao da bi njena obitelj i prijatelji također morali odgovoriti na neka pitanja.

Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

- Mene okrivljuju i to je u redu. Ne mogu promijeniti što drugi ljudi misle o tome, ali sam morao sam prestati nositi taj teret. Nosim ga preko 10 godina i jedini sam snosio odgovornost, pokušao sam reći da sam napravio neke velike pogreške - imao sam 20 godina i bio sam ovisan o drogama. Nisam imao pojma kako sebi pomoći, kamoli drugima. Željeli su i da Amy nastavi s nastupima. Ranjivost je povezivala ljude - dodao je glumac.

Rekao je i da nema kontakt s njenom obitelji, ali da se vremenom naučio nositi s problemima i prijeći preko ovisnosti. Tijekom dvogodišnjeg braka s pjevačicom, završio je i u zatvoru nakon napada na vlasnika jednog lokala, a Amy mu je te 2008. posvetila i Grammy. Dva mjeseca nakon njene smrti, 2011., dobio je sina, a kasnije i kćer.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Winehouse je svojom, iako kratkom karijerom, i prepoznatljivim glasom ušla u legendu, osvojila je i šest Grammyja, ali je veliki talent često bio u sjeni skandala uzrokovanih drogom i alkoholom. Bolovala je i od bulimije, a svijet su obišle tužne fotografije s njenog posljednjeg koncerta u Beogradu, 18. lipnja 2011. Preminula je od posljedica trovanja alkoholom, nešto više od mjesec dana kasnije, 23. srpnja i tako se pridružila neslavnom 'Klubu 27'.