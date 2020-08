Ana (23) iz Života na vagi: Zbog debljine ću morati na operaciju

<p>Natjecateljica četvrte sezone reality showa Život na vagi, <strong>Ana Žderić</strong> (23), bila je jedna od najmlađih kandidatkinja showa u trenutku prijave, a s problemom pretilosti odlučila se obračunati kad je došla do 140 kilograma. Uz profesionalnu pomoć trenera i promjenu načina života na malim je ekranima izgubila 37 kilograma, a za RTL je ispričala kako se danas nosi sa svime. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Nakon izlaska iz Života na vagi posvetila sam se zdravom načinu života i vježbanju dok sam mogla ići u teretanu. Život u karanteni utjecao je na mene tako što nisam bila u mogućnosti nastaviti s vježbanjem u teretani te sam se malo opustila, no nastavljam dalje prema svome cilju da izgubim kilograme - rekla je Ana za RTL.</p><p>Pred njom su, kako kaže, operacije oba koljena, koja su joj nastradala zbog prekomjerne težine, no mlada djevojka veseli se budućim izazovima. U showu je stekla dobre prijatelje te se najviše druži s Danijelom i Sarom, a slobodna je pa u šali poziva dečke da joj se jave.</p><p>- Planovi za jesen su mi, naravno, nastaviti vježbati i posvetiti se svom zdravlju, a pod tim mislim otići na operaciju oba koljena koja su mi stradala zbog debljine. Još uvijek nisam zaposlena, i dalje tražim posao koji je danas kao trgovac teško naći, ali nadam se da će mi se ukazati prilika. Povremeno radim tako što čuvam djecu, što me trenutno veseli i ispunjava - kaže 23-godišnjakinja.</p>