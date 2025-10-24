Obavijesti

UJEDINILA JE SNAGE PLUS+

Ana Bekuta za 24sata: Halid je vjerovao u mene kad drugi nisu

Piše Karla Lemaić,
Ana Bekuta za 24sata: Halid je vjerovao u mene kad drugi nisu
Jedna od najvećih zvijezda regionalne glazbene scene priprema poslasticu za hrvatsku publiku na samo Valentinovo. Prisjetila se suradnje s Halidom Bešlićem i otkrila što misli o braku i ljubavi u trećoj dobi

Ana Bekuta posljednja je snimila duet s legendarnim pjevačem Halidom Bešlićem, a emotivna pjesma 'Zagrli me' osvojio je srca svih slušatelja, dok su dijelovi spota snimljeni na obroncima Halidove omiljene Romanije. 

