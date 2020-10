Ana Bučević uživala u zagrljaju srpskog glazbenika pa opušteno plesala u narodnjačkom klubu

Motivacijska govornica je prošle godine glasine o razvodu s bivšim suprugom Sašom potvrdila na Facebooku. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju i napisala poduži post

<p>Motivacijska govornica <strong>Ana Bučević</strong> (42) jedno vrijeme skrivala je svog izabranika s obzirom na to da se prije godinu dana razvela. No sada na 'sva zvona' objavljuje emotivne trenutke s novim partnerom. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Riječ je o srpskom glazbeniku <strong>Marku Nikoliću</strong>, javnosti najpoznatiji kao brat pjevačice i reality zvijezde <strong>Maje Nikolić</strong>. Ovaj put par je pozirao u Beču gdje Marko godinama živi, a emotivna poruka raznježila je brojne pratitelje. </p><p>Par se nakon romantične šetnjice odlučio zabaviti u jednom narodnjačkom klubu. Goste je zabavljao glazbenik <strong>Dejan Matić</strong>, a motivacijska govornica opustila se uz dobro društvo i cajke. </p><p>Podsjetimo, Ana Bučević je prošle godine glasine o razvodu s bivšim suprugom Sašom potvrdila na Facebooku. Objavila je njihovu zajedničku fotografiju i napisala poduži post.</p><p>- Da, istina je. Saša i ja se razvodimo. Pokrenula sam rastavu braka prije nekoliko mjeseci. Saznala sam za izbore koje je donosio bez mog znanja i koji su za posljedice štetile našoj obitelji. Sve sam napravila da mu pomognem da shvati da će mu izbori koje donosi samo naštetiti. Šutjela sam do sada iz više razloga. Htjela sam mu pomoći da se vrati na pravi put. To je čovjek kojeg sam ludo voljela sedam godina i dala mu svoje puno povjerenje i ljubav. Ali ja živim ono što pišem u svojim knjigama. Znam i što ljubav nije. I kada izgubiš u nekoga povjerenje shvatiš da onog najvažnijeg za sretan brak više nema - napisala je svojedobno Ana.</p><p>Saša je tada tvrdio kako je Ani novac bio važniji od njihove ljubavi, a svojedobno je za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/zivot/39-kad-je-ukinula-moj-govor-o-karcinomu-upalio-mi-se-alarm-39-bivsi-muz-ane-bucevic-o-kronologiji-propasti-odnosa-koji-je-izgradio-financijsko-carstvo-nbsp-39-otvorila-je-tajni-racun-a-onda-me-izbacila-iz-stana-610991" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a> rekao da ga je iskoristila i odbacila kao krpu i opušak. Vjenčali su se na Valentinovo 2014., a Bučević je to bio treći brak. </p><p>- Ana govori 'kako zračiš, tako i privlačiš', to je okosnica njezinog učenja. Eto, ona je privukla tri propala braka. Govori li vam taj podatak dovoljno? To nije scenarij koji bi bilo tko poželio - rekao je svojedobno Saša, diplomirani ekonomist iz Splita. No možda će Ani veza s Markom ipak biti 'četvrta sreća'. S njom je ove godine bio i na Vortex cruise putovanju u Splitu.</p>