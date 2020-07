Bučević pokazala dečka Marka, bio je kod njene seke na terapiji

Čim je stigla na cruiser u splitskoj luci, Iva Todorić se bacila u zagrljaj Ani Bučević. Izljubile su se, a Iva joj je poklonila i cvijeće. Iva se izljubila i s Aninim dečkom Markom Nikolićem

<p><strong>Ana Bučević </strong>(42) zbog nove je ljubavi sve češće u Beču. Sa srpskim glazbenikom i producentom <strong>Markom Nikolićem</strong> u vezi je nekoliko mjeseci, no ne mogu jedno bez drugog. On joj se pridružio i na Vortex cruiseu putovanju u subotu u Splitu, odakle su otplovili na Hvar.</p><p>Upoznala ih je Anina sestra blizanka<strong> Nada</strong>, koja je isto motivacijska govornica. Marko je bio kod Nade na seansama, nakon čega je Nada shvatila da je idealan za njezinu sestru, koja se netom razvela od <strong>Saše Dvornika</strong>. Marko Nikolić je osvojio Anu, kako je rekla prijateljima, širokim svjetonazorima. Brat je pjevačice <strong>Maje Nikolić</strong>, a iz prijašnjeg braka ima troje djece. Ana iz prijašnjeg braka ima sina i kćer.</p><p>- Živim ljubav u svoj svojoj punini. Istinsku definiciju ljubavi. Ako se dogodi da to više nije ljubav, to završavam i idem opet dalje živjeti ljubav. Zapravo ljubav je esencija života jer mi smo ljubav. Ljubav je najjača sila na svijetu. Da, napisala sam knjigu 'Što (ni)je ljubav' jer ljudi svašta zovu ljubavlju. Znate ono, ljubav je bol. Strašno. Koliko ljudi živi u tim uvjerenjima jer su i sami tako naučeni. Ljubav nema nijednu dodirnu točku s boli. Sve iskrivljeno o ljubavi ima. Ljubav ima najvišu vibraciju, najljepšu emociju. Ljubav je čista. I ne treba joj definicija jer ljubav je sama sebi definicija - objasnila je nedavno Bučević za Story definiciju ljubavi.</p><p>Na krstarenje je došla i <strong>Iva Todorić</strong> (44), a pri ukrcavanju je bila odlično raspoložena. Mahala je s broda našem fotoreporteru i rukom pokazivala na srce, kojim je opsjednuta. Njezin Instagram profil prepun je motiva srca, a i tvrtka joj se zove Srculence. Prije nekoliko dana se povjerila prijateljici kako ju je Ana Bučević nazvala i pozvala je da besplatno krstari s njima.</p><p>Iva je to objeručke prihvatila i jedva dočekala krstarenje s bliskom prijateljicom. Tako je Iva Ani, koju je odmah izgrlila kad ju je vidjela, na poklon donijela buket cvijeća. Tijekom osmodnevnog krstarenja otocima Iva će odsjesti u kabini od 15 kvadrata s bračnim krevetom.</p>