Ana i Dominik Kračun iz 'Života na vagi' krstili su kćerkicu Niku

Bivši kandidati 'Života na vagi', Ana Žderić Kračun (24) i Dominik Kračun (24) krstili su kćerkicu Niku.

- Nika, od danas si dijete Božje - napisala je Ana uz fotografiju bebe.

Foto: Instagram

Ana i Dominik prvo su dijete dobili krajem svibnja ove godine, a beba se rodila ranije. Kako nam je tada Ana rekla, Nika je došla u 35. tjednu, ali je zdrava i napredna iako se rodila ranije.

Za RTL je ispričala i kako tijekom trudnoće nije bilo naznaka da će ranije roditi.

- Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. Patnja je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa. Beba je malena, mislili su da će sve to ići i prirodnim putem budući da sam rodila u 35. tjednu, ali nismo uspjeli. Hvala Bogu, sve je uredu - rekla je. Dominik nije mogao prisustvovati porodu jer je bio u Zagrebu, a sve se dogodilo neočekivano.

Foto: Instagram/kerolaychaves

- Tek sam ju u nedjelju prvi put uživo jer sam morala biti na intenzivnoj njezi. Kada sam je ugledala, prvo sam se rasplakala. Nisam se mogla suzdržati. Tata ju je vidio prije, uslikao ju je pa me nazvao i počeo plakati. Oboje smo bili jako emotivni - dodala je Ana.

Ana i Dominik svoju vezu su podijelili u javnosti prije dvije godine, a zaručili su se u studenom prošle godine. Vjenčali su se kod matičara u ožujku ove godine.