Ana i Marinko su se u emisiji zaista zaljubili što su odmah vidjeli gledatelji, ali i drugi kandidati. Međutim, mnogi su se pitali hoće li ljubav najstarijeg para ove sezone poljuljati udaljenost, jer Ana živi u Americi.

U sinoćnjoj završnici showa 'Brak na prvu' samo je Marinko sjedio na kauču, a Ana se videopozivom javila iz Amerike.

Marinko je prvo pogledao video njihovih zavjeta i avanture koju su prošli pa su mu u jednom trenu i oči zasuzile, a suzu koja je potekla, brzo je obrisao rukom.

- Ana je protekla dva tjedna baš bila u komi. Pustili smo da neko vrijeme svatko sa sobom rješava neke stvari, a kasnije ćemo vidjeti. Moji su osjećaji i dalje nepromijenjeni - rekao je Marinko.

Zatim su pustili video koji im je svima Ana poslala.

- Dobro jutro, šaljem vam pozdrave iz Kalifornije i jako mi je žao što danas ne mogu biti s vama. Najviše mi fali Marinko i naša bliskost koju smo imali tijekom snimanja, a koja se izgubila pri mojem povratku u Ameriku - započela je.

Otkrila je i da se nakon povratka kući jako razboljela, a zasmetalo joj je što ju Marinko niti jednom nije nazvao već joj je samo tu i tamo poslao poruku.

- Kada sam se vratila u Ameriku jako sam se razboljela i nisam mogla razgovarati s njim, niti on sa mnom. Svaki mi je dan slao poruke, pitao kako sam i kako moje zdravlje. Naš se odnos sveo na to. Moram priznati da sam očekivala puno više, ali to ne mora značiti da se nešto promijenilo. Možda on nije osoba koja zna komunicirati na taj način, a ja mu ne mogu uzvratiti na nešto što ne dobivam. Naš je odnos utihnuo i mislim da to tako sada mora biti jer drugačije ne može. Odlučila sam se povući i vidjeti što će se dalje dogoditi - ispričala je Ana u videoporuci.

Andrea se umalo rasplakala dok je slušala Anu pa ju je ekspert Boris pitao kako se osjeća.

- Iskreno sam tužna. Imala sam najviše vjere da će oni uspjeti, i dalje imam - rekla je kroz suzne oči.

Marinko je rekao da cijeli dan radi na telefonu, odgovara na poruke, mailove i pozive pa nema volje isto raditi i u slobodno vrijeme. Svjestan je da je sam kriv zbog njihovog manjka komunikacije, ali i da mu je žao što se Ana tako osjeća.

Onda se i Ana uspjela uživo priključiti razgovoru putem videopoziva.

- Meni je žao ako sam Marinka povrijedila porukom, ali sam se u tom trenu tako osjećala. Možda zato što sam bila bolesna i usamljena, ali mi je falilo njegovo prisustvo i glas. Imala sam osjećaj da se ne trudi, kada čovjek ima volju i želju za nešto, on nađe način, makar samo poziv - rekla je.

Eksperti su rekli da i Anu i Marinka razumiju zbog velike vremenske razlike i neobične situacije koja ih je 'prisilila' na vezu na daljinu, ali da Marinko mora izdvojiti barem 20 minuta za razgovor, ako želi s Anom ostati.

- Morat ćemo naći nekakvu vagu. Ne mogu ja okrenuti svoj život naopako, a niti ona svoj. Ja još moram dvije i pol godine raditi ovdje, kao i Ana tamo pa će se u tom razdoblju nekakva rješenja naći - zaključio je Marinko.