Ana ispala iz Survivora: Nije izdržala u eliminacijama...

U zahtjevnom dvoboju izdržljivosti, gdje su kandidati Survivora morali što duže ostati na nagnutoj platformi iznad bazena, Ana nije uspjela izdržati, pa je tako napustila natjecanje, a Adrijana se vratila u zeleno pleme. „Skliznule su mi noge... Jako mi je teško što je igra za mene gotova jer sam došla pobijediti“, priznala je Ana nakon ispadanja.

Zeleno pleme izglasalo je Anu za eliminacijski dvoboj s tri glasa, a njezina reakcija bila je iskrena i pomirena s ishodom: „Osjećam se malo tužna, malo razočarana, ali ovo je očekivano, tako da sam bila spremna na to da će se tako dogoditi.“

Marko, koji je imao ogrlicu osobnog imuniteta, odlučio je za dvoboj nominirati Adrijanu. „Dan je bio turbulentan, jako emotivan. Donekle mi je žao što sam u ovoj situaciji... ali neću se sada vraćati u prošlost“, komentirala je Adrijana Markov odabir.

Napetost među natjecateljima dodatno su komentirali i ostali. „Vidi se da je došlo do internog dogovora koga će nominirati“, zaključio je Roko, dok je Vanesa primijetila emocionalni teret odluka: „Gledam zelene cijeli dan i vidim da im je teško.“

