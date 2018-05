Ana Majhenić rekla je 'da' svom dečku Antunu Hercegu

Glumica Ana Majhenić (36) početkom travnja je otkrila da je trudna, a sada su se ona i njezin odabranik Antun Herceg, kako javlja na društvenoj mreži, vjenčali.

Inače, par se jako veseli prinovi. Znaju ime i spol, ali to su odlučili držati za sebe.

- Bila sam jako sretna kad sam saznala da sam trudna kao i Antun, moj partner - rekla je nedavno Majhenić. Ispričala je kako su joj prva dva mjeseca bila teška jer joj je bilo mučno i često joj se spavalo. Dodala je da joj je bilo lakše čim bi vježbala.

- Sada sam dobro. I dalje treniram. Bitno je slušati svoje tijelo i liječnika, naravno - rekla je glumica koja je na početku trudnoće uglavnom jela jabuke, kruške i lagana hrana, a pilo joj se i rižino mlijeko. Sada se osjeća dobro i ističe kako je trudnoća lijepo i izazovno putovanje i iskustvo, i fizički i psihički.

Da je u vezi sa svojim sada već suprugom, Majhenić je otkrila lani u kolovozu. Prvo je objavila fotografiju misterioznog muškarca, a onda je o detaljima progovorila za Cover Style.

- Muškarac sa slike na mojem Instagramu zove se Antun Herceg. I pripada gotovo nestaloj kategoriji frajera. He had me at ‘hello’. Ljubav je rad u procesu - rekla je tada.

Prije Antuna, bila je u vezi s njegovim prezimenjakom, glumcem Ivanom Hercegom (36).