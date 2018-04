Majhenić s dečkom Hercegom čeka dijete: Znamo ime i spol

Jako se veselimo bebi. Znamo i ime i spol, ali bih to zasada zadržala za sebe, rekla je Ana Majhenić (36) za časopis Story. Glumica očekuje prvo dijete sa svojim dečkom Antunom Hercegom, a sretnu vijest je otkrila u opisu fotografije na društvenoj mreži.

Foto: Instagram

- Bila sam jako sretna kad sam saznala da sam trudna kao i Antun, moj partner - istaknula je Majhenić koja je u četvrtom mjesecu trudnoće. Ispričala je kako su joj prva dva mjeseca bila teška jer joj je bilo mučno i često joj se spavalo. Dodala je da joj je bilo lakše čim bi vježbala.

- Sada sam dobro. I dalje treniram. Bitno je slušati svoje tijelo i liječnika, naravno - rekla je glumica koja je na početku trudnoće uglavnom jela jabuke, kruške i lagana hrana, a pilo joj se i rižino mlijeko. Sada se osjeća dobro i ističe kako je trudnoća lijepo i izazovno putovanje i iskustvo, i fizički i psihički.

Foto: Instagram

- Sretna sam što imam tako dobrog partnera uz sebe - rekla je Majhenić kojoj trudnoću olakšavaju bliski ljudi. Naime, puno je njezinih kolegica i prijateljica također u drugom stanju pa dijele međusobno svoja iskustva te planiraju zajednički prvi rođendan svoje djece.

Foto: Instagram

- Dosta mojih prijateljica je nedavno rodilo pa mi već dijele robicu i stvari koje više ne koriste - ispričala je glumica koja je u kolovozu prošle godine potvrdila vezu s Antunom Hercegom za Cover Style.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Muškarac sa slike na mojem Instagramu zove se Antun Herceg. I pripada gotovo nestaloj kategoriji frajera. He had me at ‘hello’. Ljubav je rad u procesu - rekla je tada Majhenić. Za Antuna je istaknula da je 'svoj, zanimljiv, pažljiv, zgodan, duhovit, seksi i muževan'. Prije njega je bila u vezi s glumcem Ivanom Hercegom (36), a nijedno od njih dvoje nije htjelo komentirati razloge prekida.