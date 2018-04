Ana-Marija Karli: Tebi je jasno da ovo s Bojanom nije gotovo?!

Već zategnuti odnosi između Bojana Mrđenovića (34) i Ana-Marije Brdek (30) kulminirali su jučer žestokom svađom u kojoj oboje nisu birali riječi.Nakon što su se prvi dojmovi slegli, Velikogoričanka se odlučila izjadati svojoj mlađoj kolegici Karli Jakelić, a Splićanka joj je pokušala udijeliti nekoliko iskrenih savjeta.

- Ja moram razgovarati s tim čovjekom… Da mu kažem svoje stajalište. Imam tu potrebu - započela je Ana-Marija.

- Ja se divim tebi na ovakvoj smirenosti i na ovakvom načinu - priznala joj je 19-godišnja Splićanka i naglasila: 'ovo što je napravio, meni je to dno dna. To nije muškarac za mene!'.

Foto: RTL televizija

Nešto kasnije, Velikogoričanka se izjadala i sustanaru Marinu Novakoviću (22) koji joj je pokušao udijeliti nekoliko savjeta.

Marin joj je tako objasnio da najviše cijeni one ljude koji priznaju svoju krivicu i ispričaju se. No, obzirom da to Bojan nije napravio, Splićanin joj savjetuje da treba znati cijeniti sebe i da bi najbolje bilo da ga potpuno zaboravi.

Foto: RTL televizija

- Ali ja sada ne postupam kako bi inače postupala, a ni neću. Znam što je ispravno, a to je da mu ne priđem, ali srce mi govori drugačije - kazala je tužno Ana-Marija.

Podsjetimo, Bojan se Ana-Mariji svidio i prije nego što je ušla u kuću. Njih dvoje ubrzo su se zbližili, a u posljednje vrijeme često se svađaju. Posljednji okršaj dogodio se zbog nesuglasica unutar tima 'Glee'.