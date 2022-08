Ana Marija napustila show što je šokiralo Kristijana: 'Pun mi je kufer svega, nisam to očekivao'

Nakon što su kandidati showa 'Ženim sina?' prošli drugi dan upoznavanja, srušile su se neke predrasude, promijenili dojmovi te stvorile prve simpatije. Kako su svi opušteniji, počele su se javljati i prve naznake ljubomore.

Cvijići su se morali suočiti s eliminacijom već od ranog jutra. Tata Zoran ima čak četiri omiljene djevojke, dok je Kristian zasad stvorio simpatije prema dvjema. Za njih je ovoga puta isplanirao odlazak u kino, no prije toga uslijedile su eliminacije.

Bez previše razmišljanja Kristian je odlučio izbaciti Stefani s kojom se najmanje uspio zbližiti, no njegov je plan pomrsila Ana Marija koja je potpuno neočekivano odlučila napustiti show. Ta je odluka šokirala sve djevojke, ali najviše Kristiana.

- Trebalo je biti iznenađenje kad se sazna tko će otići, ali ovo je definitivno i mene iznenadilo. Moj otac će se sigurno razočarati odlukom. Pun kufer mi je svega jer nisam očekivao da će Ana Marija sama sebe izbaciti - rekao je Kristian kojemu su planovi s Ana Marijom pošli u sasvim neočekivanom smjeru.

Kod obitelji Ranogajec jutro je počelo burno. Miljenko je došao u kontrolu djevojaka kako bi se bolje upoznao s njima, ali se neugodno iznenadio kad je vidio neuredan stan.

Zatim je pozvao djevojke da s njima odigraju igru detektora laži, a situacija je eskalirala kada je na red došla Kristina.

Miljenko ju je pitao pitanje koje joj se nije nimalo svidjelo, pa je između njih nastao okršaj kojemu su svjedočile i ostale djevojke, a neugodnu situaciju prekinuo je Mirkov dolazak koji je najavio eliminacije

Da Kristina nije jedina bez dlake na jeziku vrlo brzo dokazala je Mia koja je svojim izjavama toliko pomutila glavu Mirku da je na kraju preispitivao svoju odluku oko eliminacije.

- Ja danas nisam planirao da Mia ide van. To je trebala biti druga cura. Koja od vas? Kristina. Ali dat ću joj drugu priliku - rekao je Mirko.

Mia je ipak iz protesta odlučila napustiti show, pa je tako Kristina dobila drugu šansu, iako ni ona trenutno s Mirkom ne može zamisliti svijetlu budućnost.

- Razgovor između nas nasamo mogao bi neke stvari riješiti, ali opet ostaje priljepak - otac - rekla je Kristina koja se opasno okomila na tatu Miljenka.

Za Obradoviće je dan počeo kavom, pripremama za novi spoj i okladom. Mama Mirjana kladila se da Antoniu neće poći za rukom da poljubi Mateu na spoju. Među Antonijevim kandidatkinjama pojavila su se komentari o tome kako ne odobravaju činjenicu da su se on i Vahdela poljubili na prvom spoju.

- Tko se ljubi na prvom spoju?! Bojim se da će sada od svake očekivati da se poljubi s njim, ne znam za druge cure, ali od mene poljubac neće dobiti, nema šanse, jer ja se ne ljubim na prvom spoju, ni na drugom, ni na trećem, ni na petnaestom - izjavila je šokirana Mihaela.

Antonio je na spoj vodio Mateu, maminu favoritkinju, koja je stigla prva. Požalila se da postane nervozna i živčana kada ljudi kasne, ali Antonio se za kašnjenje iskupio buketom crvenih ruža.

- Imam 28 godina, a nikad u Životu nisam dobila ovakav buket ruža. Eto, dokaz kakav ljubavni život imam – nikakav - našalila se Matea koja je odmah naručila žestoko piće da se malo opusti.

Popovići se također zbližavaju s djevojkama koje su napokon dobile priliku vrijeme provesti s mamom Sanjom. To su vrijeme iskoristile da saznaju kako mogu dobiti pluseve kod nje.

Dok je mama Sanja djevojkama prepričavala smiješne avanture iz Sebastianova života, Smiljka je krenula na spoj sa Sebastianom.

- Mislim da ću šarmirati Smiljku, malo sam se potrudio, pa ćemo vidjeti hoću li uspjeti u tome - rekao je Sebastian.

Iako se ambijent koji je Sebastian stvorio svidio Smiljki, čini se da imaju pomalo drugačiji pojam romantike.

- Za mene bi vrhunac romantike bio da sjedneš pored mene, ništa ne govoriš i samo me primiš za ruku - poručila je Smiljka, no Sebastiana to neće oduševiti.

- Od mene neće napraviti mazu, sigurno. Pokušale su mnoge – nisu uspjele - zaključio je.

