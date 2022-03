Ana Opačak: 'Suradnja s Gabi mi je najveća moguća nagrada, a nominacija je šlag na torti...'

Pjesma "Lijepi moj" pretvorila se u pravi radijski hit, a Ana Opačak ugodno je iznenađena. Posebice kad se uzme u obzir kako su nonšalantno, iznenadno i potpuno neplanski pustili pjesmu. Plan je bio da sljedeći bude pjesma “Oprosti, žurim” koji će najaviti album. Za tu pjesmu već su snimili i video spot i praktički je sve bilo spremno, a onda su pomislili kako bi“Lijepi moj” svojom lepršavom i vedrom energijom mogao biti zgodan kontrast ovom zimskom vremenu.

Nominirani ste i za Porin za pjesmu s Gabi Novak. Kako je bilo raditi s Gabi?

Još uvijek mi se usne nekontrolirano razvuku u osmijeh svaki put kad se sjetim da imamo nominaciju. Suradnja s Gabi je bila jedno od mojih najupečatljivijih glazbenih iskustava. Presretna sam i zahvalna što sam uopće imala priliku pjevati s njom i uz nju, učiti gledajući i slušajući je te mi je već samo to iskustvo najveća moguća nagrada, nominacija je dodatni šlag na torti.

Uskoro vam izlazi prvi album, jeste li uzbuđeni?

Ne bih rekla da je to uzbuđenje, ali svakako izniman ponos i zahvalnost jer sam vlastitim radom, ulaganjem i sredstvima uspjela ostvariti nešto o čemu sanjam od malih nogu. Sretna sam što imam svoj mali krug najbližih suradnika. Igramo se, eksperimentiramo, kombiniramo stilove i zvukove svega onoga na čemu sam odrastala nastojeći to uobličiti u jedan novi zvuk koji je samo moj. Još nismo predstavili ovaj, a već smo krenuli u pripremu novog materijala.

Što još pripremate?

Završavam rad na projektu audio knjige „Mi.Žene.“ autorice Nataše Jukić s inspirativnim pričama o sto živućih žena, znanih i neznanih heroina koje su svuda oko nas. U studiju sam pročitala i snimila sve priče te se audio knjiga već nalazi u knjižnici za slijepe i slabovidne osobe, a priče smo pretvorili i u kratke radioemisije koje ovih dana kreću u emitiranje. Ujedno trenutno pripremam i uređujem radioemisije posvećene frankofonskoj glazbi koje u ožujku, mjesecu Frankofonije, donosi udruga Prokultura. Organiziramo i tradicionalno natjecanje mladih pjevača Večer francuske šansone u Splitu koja dogodine slavi svoje jubilarno 30. izdanje. Pomažem pripremi novih mladih pjevača da naprave svoje prve glazbene korake. A kad smo već kod francuskog jezika, dečki iz benda Jall aux yeux koji rade isključivo autorsku glazbu na francuskom ugostili su me na pjesmi s njihovog novog albuma.

Kako je graditi karijeru u Splitu? Bi li vam bilo lakše da ste u Zagrebu?

Zaista ne osjećam potrebu preseliti se i zamijeniti moj lipi sunčani Split nekom drugom sredinom. O toj opciji razmišljam toliko dugo koliko treba da pročitam to pitanje. Istina, Zagreb nudi više poslovnih mogućnosti, ali kako sad stvari stoje, kad usporedim sve argumente, Split i dalje svaki put prevagne. Ovdje sam sretna, a uvijek rado napravim izlet do Zagreba kad posao to zahtijeva.