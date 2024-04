Ana opet u suzama, Alen se žali: 'Mene nitko ne pita kako sam'

Alen i Ana iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' od početka se ne slažu. Prvi problemi započeli su još na vjenčanju, kada je Alen Ani rekao da mu fizički nije privlačna, a nastavili su sve do sada.

Naime, Ana je komentirala da ima osjećaj da Alen nije iskren pred kamerama.

Foto: RTL

- Naša trenutačna situacija je da mi doslovno nismo komunicirali do danas ujutro kada sam ja pokušala načeti temu kako se osjećam gdje sam ja rekla kako imam osjećaj da on glumi, a njegov je odgovor bio samo da je uredu ako se ja tako osjećam - rekla je Ana, a Alen uzvratio:

- Stvarno mi drame nisu potrebne, a imam osjećaj da je Ana osoba koja traži sitnicu. Radije će reći mane nego prednosti. Ne volim takve osobe.

Foto: RTL

Ana se također ponovno vratila na situaciju s vjenčanja.

- Nisam ja ono planirala niti mi je bilo drago što se to dogodilo i što će to gledati moji doma. Kad me mama pita kako je bilo u Italiji, a da je mene to sramota reći - rekla je Ana.

Alen je po prvi put žustro odgovorio oko situacije s Anom.

- Kroz cijeli ovaj show imam osjećaj da se samo gleda na Anine osjećaje, što ona misli, je li njoj uredu, a nitko u nijednom trenutku nije pitao kako se ja osjećam - zaključio je.