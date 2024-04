Prve trzavice između Danijele i Alana: 'Pusti me da kažem do kraja, upadaš mi stalno u riječi'

Novi par u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' su Alan i Danijela, a od produkcije su dobili zadatak da odgovore na neka pitanja. Tijekom toga su se pojavile određene trzavice između ovog novopečenog para, a priznali su što im smeta jedno kod drugog.

Među prvim pitanjima bilo je što im se sviđa, a što baš i ne.

- Najviše mi se sviđa što si opušten i daješ mi prostora. Ne mogu se sjetiti ničega posebnog, ali ne sviđa mi se kada mi govoriš kako da dišem, sjedim, jedem, kako da se ponašam, hodam, kako da se opustim...a to je sada - rekla je Danijela.

- Sviđa mi se to što si luda na svoj način. Tako bih to rekao, pod navodnicima - rekao je Alan, što je Danijelu zasmetalo pa je Alan smislio neke druge riječi kojima bi opisao Danijelu.

- Sviđa mi se kod tebe što si posebna. Samo to. I tri točkice. Ne sviđa mi se što donosiš zaključke temeljem manjka informacija i onda spajaš rep s repom. Želim da kada razgovaramo da to bude otpočetka do kraja i da onda imaš neki dojam - rekao je Alan, no Danijela mu je tu i tamo upala u riječ što joj je zamjerio.

- Prekidala sam ga, ali zato što on krene duboko i detaljno, a ja režem - priznala je.

Vrlo brzo su se počeli smijati.

- Ona je specifična osoba, ima specifičan humor, a možda se vidim u tome - rekao je Alan.

Drugo pitanje bilo je vezano uz prvi dojam na svadbi.

- Lijepa, simpatična, s lijepim cipelama - hvalio ju je Alan, a nakon toga su se i našalili.

- Mislila sam da ćeš reći cicama - rekla je Danijela, a Alan je priznao da je možda samo jednom pogledao u njezine grudi.