Ana i Marinko su se u emisiji zaista zaljubili što su odmah vidjeli gledatelji, ali i drugi kandidati. U završnici showa 'Brak na prvu' samo je Marinko sjedio na kauču, a Ana se videopozivom javila iz Amerike, rekli su da će odnose pokušati izgladiti.

Prošlo je godinu dana od snimanja i čini se da nisu uspjeli ostati skupa.

- Marinko i ja vidjeli smo se dvaput, a ove godine kad sam bila u Hrvatskoj s kćeri krajem svibnja i početkom lipnja. Bio je to zaista lijep i srdačan susret. Prije i poslije toga poslije poslali smo si nekoliko poruka. I to je sve - rekla je za RTL.hr.

Otkrila je i da se nakon povratka kući jako razboljela, a zasmetalo joj je što ju Marinko niti jednom nije nazvao već joj je samo tu i tamo poslao poruku.

- Nakon povratka u Kaliforniju oboljela sam od korone i trebalo mi je jako dugo da se oporavim. Tako da je fokus bio na meni, pa mi je Marinko slao kratke poruke svaki dan i bio mi podrška. Očekivala sam više topline. Vjerojatno nije tip koji zna dijeliti osjećaje na daljinu. Jako mi je nedostajao. Marinko i ja nismo u vezi tako da ne znam gleda li show 'Brak na prvu' i kakvo ima mišljenje o tome - rekla je.

Rekla je da njezina kćer uz nju gleda emisiju i da je jako ponosna na nju.

- Moja Jenny gleda sa mnom emisiju i veoma je oduševljena i ponosna na mene. Sviđamo joj se Marinko i ja kao par. Samim tim što je upoznala Marinka, sviđa joj se i kao čovjek. Ali je svjesna da tu ne može biti ništa više od prijateljstva - dodala je.

Iako u showu nije dobila dugotrajnu ljubav, dobila je lijepa prijateljstva.

- S Gordanom i Milanom sam u kontaktu, razvilo se lijepo prijateljstvo i kad budem na proljeće dolazila, obavezno ćemo provesti vrijeme zajedno. Sretna sam što sam upoznala tako drage ljude.

Kaže da joj je sudjelovanje u showu promijenilo život i da je Marinko iz nje izvukao njezinu najljepšu stranu.

- Show mi je promijenio život tako što sam puno novog naučila o sebi. Spoznala sam tko sam ja uz drugog čovjeka. On je izvukao ono najbolje iz mene i naučio me kako ljubav uzeti i nesebično je dati. Oplemenio me kao osobu i ženu. Vratio mi izgubljeno samopouzdanje te vjeru u ljubav i sreću. Napravio me boljom i jačom osobom na čemu sam mu neizmjerno zahvalna. Vratio me u život i pokazao mi da sam još uvijek živa, da još mogu voljeti i puno toga dati drugoj osobi. U showu sam upoznala puno dragih ljudi s kojima sam ostala u kontaktu i čujemo se i samim tim već sam puno bogatija osoba. Hvala dragom Bogu na njima, volim ih i svi su oni postali dio mog života. Dobila sam predivnog partnera koji je džentlmen i kavalir u svakom pogledu. Koji mi je bio oslonac i podrška u svakoj sekundi. Koji me vodio kroz cijeli eksperiment. Moj je život bogatiji za nešto što ću uvijek pamtiti - rekla je emotivno Ana.

Rekla je i da se planira pripremati za mirovinu pa će s kćeri otputovati na Havaje ili u Meksiko.

- Planiram se pripremati za mirovinu. Namjeravam s kćeri otputovati što prije na odmor od ove prošle godine na Havaje ili Meksiko, naša omiljena destinacija. Na proljeće bismo došli u Hrvatsku i obišli obitelj i prijatelje te iskoristili vrijeme da proputujemo našim lijepim Jadranom - dodala je za kraj.