Da sam imala krila, poletjela bih. Bila sam stvarno u šoku, prvi put da me netko u životu zaprosio i to tako brzo, ispričala je Sanela (38) iz 'Braka na prvu' kako se osjećala nakon zaruka i što je presudilo njezinom prekidu s Edinom.

- Poslije ceremonije se jesam preselila u Bihać, ali bio je splet okolnosti takav da nisam mogla biti u državi od tri mjeseca pošto nemam papire. Postojala je solucija da preko oca mogu dobiti papire, dosta se to iskompliciralo, malo se razdužilo, ja sam se morala vratiti nazad u Hrvatsku, nisam zapravo mogla ni naći dolje posao, tj. dobiti posao... Našla bih ja posao, najmanji probem. Međutim, eto, takav nekakav glupi splet okolnosti je bio da, nažalost, sam se vratila u Hrvatsku. U međuvremenu sam našla posao i jesam ja to iskomunicirala s njim, međutim, nekako je onda on digao ruke od svega, nije htio imati vezu na daljinu. Gdje sam ja rekla nećeš ti 200, 220 kilometara koliko nas drži ta udaljenost od Bihaća do Zagreba, ali jednostavno kao da je digao ruke - ispričala je Sanela u podcastu 'Roksini anđeli' na portalu RTL.hr.



Po njezinoj priči, Edin je odlučio da ne želi vezu na daljinu.

- Ja sam zapravo mislila i dalje da sam zaručena žena, a na kraju je ispalo da od tog dana kad sam se vraćala u Hrvatsku, da me on zapravo prekrižio - rekla je Sanela, koja je shvatila da više nije zaručena kad je Edin maknuo njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža.

- Svi su mislili da ja glumim i da moji osjećaji nisu iskreni. Nije mi padalo napamet ljubiti se strastveno s njim pred kamerama jer nismo djeca. Znam što sam osjećala prema njemu, znam što je on osjećao prema meni, ali valjda je život tako htio - zaključila je Sanela.



Podsjetimo, Edin je nedavno ispričao kako mu nije žao zbog prekida.