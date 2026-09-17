Ana Radišić dovodi Nove horizonte u Split: više od 20 poznatih imena u dva dana...

Nakon Opatije, u kojoj je ovog proljeća prvi put predstavljen novi format projekta „Putem oblaka“ pod nazivom „Novi horizonti“, koji se pokazao kao iznimno uspješna ekstenzija platforme i priče započete podcastom, Ana Radišić njegovu drugu postaju dovodi u Split. Tijekom 14. i 15. listopada Novi horizonti okupit će više od 20 gostiju, a podcast će povezati razgovore uživo pred splitskom publikom, radionice i sadržaje posvećene osobnom razvoju u dvodnevni program.

Foto: Antonela Nikolanci

Splitsko izdanje nosi temu „Iskra koja pokreće sve“, polazeći od ideje da iza velikih karijera, rezultata i životnih promjena najčešće stoji nešto mnogo manje i osobnije, kao što su odluka, ideja ili trenutak u kojem je netko odlučio krenuti. Nakon što je Opatija postala prva postaja projekta, Split je logičan sljedeći korak: grad inspiracije, snažnog karaktera, glasne podrške i jednako glasne kritike, iz kojeg su izašla neka od najvećih hrvatskih imena u sportu, glazbi i poduzetništvu.

- Split za mene nikada nije bio samo sljedeći grad u koji želimo dovesti Nove horizonte. Split ima posebno mjesto u mom srcu. To je rodni grad mog oca i dio mojih vlastitih korijena, ali i grad koji je iznjedrio nevjerojatan broj ljudi čije su priče obilježile generacije. Ovdje postoji posebna iskra u svemu - u sportu, glazbi, stvaralaštvu, ali prije svega u karakteru ljudi. Zato u Split ne dolazimo govoriti ljudima kako trebaju živjeti niti nuditi gotove recepte. Dolazimo postavljati pitanja ljudima koji su neke od svojih odgovora morali pronaći kroz pobjede, poraze, promjene, odnose i nove početke - kaže Ana Radišić.

Foto: Antonela Nikolanci

Program će u Briig boutique hotelu okupiti više od 20 sudionika iz sporta, medija, kulture, zdravlja i javnog života, a umjesto klasičnih pojedinačnih intervjua, razgovori će ih povezivati oko pitanja koja nadilaze njihove profesionalne biografije. Blanka Vlašić, Dina Levačić i Sven Maretić govorit će o tome što od vrhunskog sporta ostaje kada natjecanje završi, kako disciplina, potreba za napretkom i odnos prema vlastitim granicama nastavljaju oblikovati posao, odnose, roditeljstvo i svakodnevni život. Zdravko Marić, Aljoša Asanović i Petar Metličić sport će povezati sa Splitom i njegovim velikim očekivanjima, ali i s novim generacijama, kroz priču o uspjehu, neuspjehu, odgovornosti i 30 godina Sportskih igara mladih.

O tome koliko smo vlastitog života danas spremni izložiti javnosti razgovarat će Kristina Čirjak, Brankica Raković i Dora Martinović, iz perspektive novinarke koja prenosi tuđe priče, osobe koja javno govori o vlastitim iskustvima i kreatorice sadržaja koja svakodnevicu pretvara u sadržaj. Ana Miščević, Tatjana Jurić i Bruno Kovačević otvorit će pak pitanje karijere kao dijela identiteta: što se događa kada stanemo, promijenimo smjer ili više nismo na poziciji na kojoj nas je publika navikla gledati. Poseban razgovor bit će posvećen ženama koje su se usudile krenuti ispočetka onda kada su već imale izgrađene karijere i životne uloge, o čemu će pričati Petra Nižetić Mastelić i Maja Borovina Frankić.

Foto: Antonela Nikolanci

Ana će voditi i jedan na jedan razgovor s Anom Gruicom Uglešić, koja će kroz vlastito iskustvo govoriti o ambiciji, radu na sebi, mentalnom zdravlju i potrebi za stalnim učenjem i osobnim razvojem. Uz glumačku karijeru i novi veliki poslovni projekt u Dugopolju, Gruica Uglešić danas nastavlja i vlastito obrazovanje kroz poslijediplomski studij kreativne terapije.

Neda Vuković, dr. Danica Kesić i Tea Mamut iz različitih će stručnih i životnih perspektiva propitati suvremenu kulturu „rada na sebi“, gdje završava zdrava briga o sebi, a počinju pritisak, samokritika i potreba da stalno budemo bolja verzija sebe. Razgovore će pratiti i iskustveni dio programa: art terapija s Anom Gruicom Uglešić, logoterapija s Nedom Vuković, meditacija i vježbe disanja s Darijom Ćurko te pilates s Leom Senjak.

U Splitu će biti snimljena i četiri posebna podcasta s četiri inspirativne žene, koji će kao specijalno izdanje nakon događanja biti predstavljeni publici na YouTube kanalu Ane Radišić i pratiteljima podcasta. Nakon Opatije, koja je pokazala da ovakav format okuplja publiku spremnu na iskrene i dublje razgovore, splitsko izdanje potvrđuje da „Putem oblaka“ prerasta u platformu koja se širi na nove gradove i gradi zajednicu oko autentičnog sadržaja. Priča iz Splita tako neće završiti 15. listopada, već će kroz snimljene razgovore i podcast epizode nastaviti živjeti u digitalnom prostoru i tijekom narednih mjeseci.