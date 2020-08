Ana Radišić ima novog dečka: 'Ma baš ste mi slatki, jako...'

<p><strong>Ana Radišić</strong> (32), voditeljica RTL-ove emisije Exkluziv na društvenim mrežama objavila je fotografiju s novim dečkom, Osječaninom <strong>Juricom Baraćem</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ana odgovorila na 24 pitanja</strong></p><p>- Ljeto 2020., volim te - napisala je Radišić pokraj fotografije, a u komentarima su joj prijatelji odmah čestitali i dodali kako im je drago da je konačno službeno. </p><p>- Jako ste slatki - napisali su pratitelji. </p><p>Vlasnik je agencije za sportski marketing i menadžment, a posljednjih 11 godina u rodnom gradu je organizirao niz sportskih događaja, piše <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/lijepa-rtl-ova-voditeljica-pohvalila-se-novim-deckom-konacno-je-sluzbeno-1421455" target="_blank">Večernji list</a>. Ana je prije Baraća bila u vezi s pravnikom Dragomirom Budimirom. Prvi su put zajedno viđeni 2015. godine, a prekinuli su 2017. godine, no nakon godinu dana obnovili su vezu. </p><p>Prije RTL-a Riječanku smo gledali kao urednicu, voditeljicu i novinarku na CMC televiziji. Prvi dani u 'Exkluzivu' bili su, rekla nam je, prilično dinamični. </p><p>- Mogu reći da mi se život u sedam dana okrenuo naglavačke. Počela je emisija, a onda sam postala diplomirana pravnica. Bilo je jako puno posla i obveza ovih dana, no istodobno sam sretna i ponosna. To su, u konačnici, predivne stvari - rekla je Ana i zaključila kako joj se studiranje malo odužilo, ali to je zato što je od prvog dana radila. </p><p>- Već sam deset godina u ovom poslu pa je i to utjecalo na duljinu studija - pojasnila nam je svojedobno. Ana se obožava baviti sportom i to čini neovisno o godišnjem dobu. I ove godine UNICEF želi okupiti što više zvijezda na Mliječnoj stazi kako bi osigurali podršku djeci s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj, a toj akciji, kao i mnogim drugima, pridružila se i Ana. </p>